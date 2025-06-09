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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимофеев Илья


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
27.11.2015 Что хочет бизнес: как победить «рекламную глухоту» клиента 1
12.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал продажи в «Росинжиниринг Проект» на базе Microsoft Dynamics CRM Online 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Тимофеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 6
Цифра ГК 2479 4
Ростелеком 9955 2
Huawei 4032 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 58 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Microsoft Corporation 24870 1
Intel Corporation 12322 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Корус Консалтинг ГК 1262 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Ponemon Institute 85 1
БайтЭрг 59 1
Netris - Нетрис 54 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 5
Газпром - Севернефтегазпром 14 5
ГПБ - Газпромбанк 1110 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 3
РЖД - Российские железные дороги 1943 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
ВкусВилл - Избёнка 163 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 2
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 2
DuPont - Дюпон 100 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 230 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Лента - Сеть розничной торговли 2156 1
Северсталь ПАО - Severstal 505 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 5
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 2
Мосгортранс ГУП 122 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Метро Международная ассоциация 4 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
DLP-Эксперт 14 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4166 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 5
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24946 4
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 779 1
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Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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