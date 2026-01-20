Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сергеев Александр
СОБЫТИЯ
Сергеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Герасимов Александр 45 8
|Стрелова Ольга 36 7
|Козлов Михаил 175 7
|Рудаков Денис 31 6
|Вольфсон Сергей 10 6
|Соловьев Владимир 108 6
|Исанин Антон 31 6
|Шестаков Александр 39 5
|Потёмкин Роман 21 5
|Михалев Павел 20 5
|Дегтярев Алексей 58 5
|Хомич Игорь 34 5
|Леушев Андрей 75 5
|Прокопенко Сергей 9 5
|Левиков Антон 69 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Патрин Максим 32 5
|Свердлов Михаил 33 5
|Грибанов Юрий 30 5
|Бетсис Павел 100 5
|Мухин Максим 18 5
|Хрусталев Александр 33 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Скородумов Олег 17 5
|Чекель Павел 15 5
|Сафронов Юрий 68 5
|Леоничев Алексей 14 5
|Румянцева Ольга 62 5
|Муравлев Александр 15 5
|Тищенко Юрий 15 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Пшиченко Дмитрий 46 5
|Базалей Наталья 15 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Атанесов Саргис 13 5
|Воробьев Артем 26 5
|Николаев Евгений 17 5
|Клеев Владимир 9 5
|Ли Алексей 12 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.