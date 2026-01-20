Разделы

Сергеев Александр


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России 1
12.02.2025 Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции 2
09.12.2024 В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм 1
02.12.2024 В России создают электронно-фотонный компьютер с небывалой скоростью обработки информации 1
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 1
12.12.2023 Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ 1
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона 1
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» 1
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
27.06.2019 Должен ли ИИ принадлежать государству? 1
10.04.2019 Ростех и РАН объединят усилия для разработки полупроводников и электроники 1
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
09.10.2012 Олег Телюков назначен генеральным директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия» 1
25.06.2010 «Tele2 Россия» сформировала пять макрорегиональных бизнес-единиц 1
05.02.2009 AddVenture запустил вторую программу инвестирования в ИТ-стартапы 1
30.01.2009 «Tele2 Россия» оптимизирует структуру управления бизнесом 2
25.09.2007 Новосибирский филиал ОАО «Вымпелком» возглавил петербуржец 1
24.04.2003 ИТ в шоколаде 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

