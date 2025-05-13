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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174501
ИКТ 13576
Организации 10611
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Ли Алексей



13.05.2025 Сбербанк поможет предпринимателям перевести выручку с «Авито» без комиссии 1
13.05.2025 Продавцы «Авито» смогут подключить пакет услуг «Только для селлеров» от «Сбера» 1
10.07.2024 «Авито» запустил мультиобъявления: искать новые товары у профессиональных продавцов стало проще 1
20.03.2024 «Авито» тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
30.09.2010 Сибиряк пойдет в Верховный суд, чтобы не платить провайдеру 230 тыс. руб. 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ли Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9892 5
МегаФон 9212 5
Microsoft Corporation 24814 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 5
IBM - International Business Machines Corp 9467 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 5
Citrix Systems 821 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 5
Webmoney - Вебмани.Ру 543 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 67 5
Инфокомпас 14 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 5
НИТ - Национальные информационные технологии 33 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 23 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
Samsung Electronics 10361 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Google LLC 11932 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
Технологии Будущего 150 1
Odin 30 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 5
ГПБ - Газпромбанк 1104 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 5
Visa International 1953 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 5
ВкусВилл - Избёнка 163 5
ПСБ - Промсвязьбанк 870 5
Спортмастер - Sportmaster 181 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 5
Bayer AG - Байер 85 5
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 5
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Пробизнесбанк АКБ 134 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 5
Jones Day 17 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 5
Новард УК - Novard 72 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
Альфа-Банк 1793 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 4
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 980 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 5
Федеральное казначейство России 1810 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13999 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4261 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 5
Стандартизация - Standardization 2167 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2238 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9454 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2091 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 788 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 253 5
Avito - Авито товары 16 2
Stafory - робот Вера 339 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
Лысенко Эдуард 310 5
Садовенко Илья 65 5
Филатов Андрей 114 5
Плешков Алексей 67 5
Соловьев Владимир 107 5
Богачев Игорь 180 5
Соколовский Александр 40 5
Реймер Денис 54 5
Мацоцкий Сергей 177 5
Рахтеенко Владимир 41 5
Мельникова Алиса 95 5
Халяпин Сергей 82 5
Сечкин Алексей 19 5
Шевченко Владимир 148 5
Малышев Александр 37 5
Козлов Александр 68 5
Фридман Илья 42 5
Солопов Вячеслав 37 5
Ермолаев Артем 378 5
Лопаткин Герман 104 5
Смирнов Александр 80 5
Ходаков Сергей 42 5
Стрелова Ольга 36 5
Коротнев Константин 34 5
Самойлов Михаил 10 5
Козлов Михаил 175 5
Рыстенко Михаил 62 5
Разумовский Дмитрий 122 5
Подкопаев Олег 30 5
Асратян Петр 36 5
Закрепин Евгений 60 5
Пиляр Елена 22 5
Кравченко Денис 26 5
Прохоров Фёдор 83 5
Сергеев Александр 31 5
Шестаков Александр 38 5
Потёмкин Роман 21 5
Михалев Павел 20 5
Дегтярев Алексей 57 5
Хомич Игорь 33 5
Россия - РФ - Российская федерация 148266 6
Казахстан - Республика 5624 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 5
Россия - ЦФО - Калужская область 997 5
Россия - УФО - Челябинская область 1264 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1572 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 871 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 3
Россия - УФО - Тюменская область 1193 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1149 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6540 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1707 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 243 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 5
CNews AWARDS - награда 524 5
CNews APPWards 36 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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