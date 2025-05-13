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Ли Алексей
Ли Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 253 5
|Avito - Авито товары 16 2
|Stafory - робот Вера 339 1
|Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
|Лысенко Эдуард 310 5
|Садовенко Илья 65 5
|Филатов Андрей 114 5
|Плешков Алексей 67 5
|Соловьев Владимир 107 5
|Богачев Игорь 180 5
|Соколовский Александр 40 5
|Реймер Денис 54 5
|Мацоцкий Сергей 177 5
|Рахтеенко Владимир 41 5
|Мельникова Алиса 95 5
|Халяпин Сергей 82 5
|Сечкин Алексей 19 5
|Шевченко Владимир 148 5
|Малышев Александр 37 5
|Козлов Александр 68 5
|Фридман Илья 42 5
|Солопов Вячеслав 37 5
|Ермолаев Артем 378 5
|Лопаткин Герман 104 5
|Смирнов Александр 80 5
|Ходаков Сергей 42 5
|Стрелова Ольга 36 5
|Коротнев Константин 34 5
|Самойлов Михаил 10 5
|Козлов Михаил 175 5
|Рыстенко Михаил 62 5
|Разумовский Дмитрий 122 5
|Подкопаев Олег 30 5
|Асратян Петр 36 5
|Закрепин Евгений 60 5
|Пиляр Елена 22 5
|Кравченко Денис 26 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Сергеев Александр 31 5
|Шестаков Александр 38 5
|Потёмкин Роман 21 5
|Михалев Павел 20 5
|Дегтярев Алексей 57 5
|Хомич Игорь 33 5
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 243 5
|Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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