«Авито» тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку

«Авито» начал тестирование нового тарифа для профессиональных пользователей с оплатой за успешную сделку. На текущем этапе тариф доступен части продавцов с подключенной «Авито Доставкой». В конце лета 2024 г. подключение к тарифу станет доступно верифицированным продавцам, передающим в «Авито Доставку» не менее 90% от всех заказов, оформленных покупателями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В портфеле решений «Авито» для бизнеса появился новый тариф с оплатой за сделку. Он станет альтернативным вариантом к уже существующему тарифу для товарных категорий с оплатой за целевое действие (просмотр объявлений, звонок или сообщение в чате «Авито»).

Новый тариф предполагает оплату продавцом комиссии платформе не за факт размещения объявления или за просмотры пользователей, а только в случае заказа и успешной продажи и действует для товарных категорий, на которые распространяется «Авито Доставка». Размер комиссии зависит от категории товара и составляет от 2%.

«Сегодня продажами различных групп товаров на «Авито» занимаются более 450 тыс. профессиональных продавцов. Их количество растет двузначными темпами: например, за прошедший год их число увеличилось на более чем 30%. И наша задача как онлайн-платформы — помогать им развивать бизнес и продажи. В рамках нового тарифа мы открыли профессиональным продавцам на «Авито» возможность бесплатно размещать свои объявления и не оплачивать их просмотры потенциальными покупателями. Комиссия применяется только в случае заказа и успешного завершения сделки и получения товара покупателем. При этом, чтобы дать предпринимателям дополнительные ресурсы для развития бизнеса на Авито, мы постарались максимально оптимизировать размер комиссии», — сказал Алексей Ли, директор по продажам в «Авито Товарах».

Популярность сделок с доставкой на площадке показывает значительный рост. Аналитики отмечают, что количество покупок, при которых покупатели пользуются «Авито Доставкой», растет в 1,5 раза быстрее, чем общее число сделок у продавца.

В новый тариф по умолчанию входит базовый набор инструментов, который включает в себя оформление объявлений, аналитику спроса и планирование услуг продвижения. При необходимости в любой момент можно приобрести расширенный или максимальный набор: эти инструменты позволят вносить изменения в блок рекомендаций для покупателей и привлечь внимание специальными баннерам, откроют возможность автозагрузки объявлений, а также помогут оформить профессиональный профиль продавца: забрендировать объявления, создать витрину спецпредложений и т.д.

Тариф начинает запускаться постепенно и на период пилотного запуска пока будет доступен части продавцов. Главными условиями для подключения тарифа являются передача продавцами в «Авито Доставку» не менее 90% от всех заказов, оформленных покупателями, а также проведение сделок через «Авито». Тариф распространяется на товары, которые можно отправить через «Авито Доставку». Уже в конце лета 2024 г. все пользователи, соответствующие этим критериям, смогут подключиться к новому тарифу.

Тариф будет автоматически продлеваться каждый месяц. При желании отключить тариф можно, обратившись в службу поддержки.

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.