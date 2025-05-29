65% продавцов считают, что в будущем не менее половины продаж будет проходить онлайн

Агентство маркетинговых исследований ORO совместно с «Авито» опросили более 500 профессиональных продавцов со всей России, которые преимущественно торгуют офлайн, и узнали, как они относятся к онлайну, готовы ли перейти на эту сторону и почему. Оказалось, что большинство респондентов убеждены в том, что половина продаж или более в какой-то момент уйдет в онлайн. Из тех, кто все еще продает только офлайн, почти треть думают о выходе в онлайн. Причем каждый второй в первую очередь рассматривает площадку «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Будущее интернет-торговли

Две трети продавцов считают, что в будущем половина продаж или более будет проходить онлайн. Так, 41% убеждены, что на онлайн будет приходиться примерно половина продаж, а 24% — что торговля и вовсе по большей части будет проходить онлайн.

Среди тех, кто все еще торгует только офлайн, почти треть (29%) собираются выходить в онлайн. Причем 80% из них собираются сделать это в течение полугода, а 11% уже начали этот процесс. Примечательно, что в первую очередь опрошенные в качестве первой онлайн-площадки рассматривают классифайд «Авито» (50%). Среди офлайн-продавцов 71% считают «Авито» скорее или очень удобной платформой, а среди продавцов с опытом онлайн-продаж таких 79%. Также по 43% собираются выйти на маркетплейсы, например, Ozon и Wildberries.

Какие площадки для выхода в онлайн рассматривают продавцы

Продавцы без опыта в онлайне, рассматривающие площадку для расширения

У тех, кто уже частично в онлайне, планы выглядят позитивнее — каждый второй (55%) планирует расширяться. 48% хотят дополнительно подключить продажи через Ozon, почти столько же (46%) — через «Авито». Еще 36% хотят запустить собственный сайт, а 33% — начать продавать на Wildberries.

При этом почти каждого второго (43%) выйти в онлайн мотивирует расширение географии продаж — торговля через интернет откроет доступ к покупателям из других регионов. Четверть (25%) хотят таким образом сэкономить время на общении с клиентами и консультировании покупателей. 23% стремятся сократить расходы на офлайн-точки — аренду помещений и продавцов-консультантов. А 20% просто считают, что онлайн-канал продаж будет удобнее, чем офлайн.

Что мотивирует продавцов выходить в онлайн

«Авито — классифайд номер один в России и мире, ежемесячно площадку посещают более 72 млн уникальных пользователей. Наша модель, в отличие от маркетплейсов, строится на ДНК социальной коммерции, а 94% сделок на площадке происходят после коммуникации с продавцом. Недавно «Авито» был признан лучшей площадкой с точки зрения легкости запуска онлайн-бизнеса в России. Сейчас на «Авито» около миллиона активных пользователей — это представители малого и среднего бизнеса и мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Так, в прошлом году на площадку зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товары».

На стороне офлайна

Несмотря на стремительное развитие e-commerce, многие продавцы продолжают торговать оффлайн. Четверть из них делает это ради удобства покупателей: тех, кто хочет перед покупкой взглянуть на товар в живую (26% продавцов отметили эту потребность клиентов) или проконсультироваться и подобрать товар со специалистом (25%). Причем продавцы, у которых есть опыт как офлайн, так и онлайн-продаж, чаще отмечали значимость консультации в магазине (35% против 19% тех, кто продает только офлайн).

Также почти каждый пятый продавец (19%) считает, что в интернете слишком большая конкуренция, и часто в онлайн-каналах приходится ставить цену ниже, чтобы привлекать клиентов. А 15% боятся, что товар повредится при доставке. Еще 16% отмечают, что у них нет времени на развитие продаж в интернете, 15% — что нет сотрудников, которые смогли бы эффективно заниматься продажами в интернете. Последние в первую очередь отмечают нехватку интернет-маркетологов, таргетологов и прочих специалистов по продвижению (32%); ИТ-специалистов, которые разработали бы сайт и онлайн-магазин (27%); и специалистов по продажам на онлайн-площадках (25%).