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Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

В январе-августе 2026 г. фишинговые имитации писем от ФНС и «Госуслуг» обошли по эффективности корпоративные рассылки, став главной «наживкой» для сотрудников российских компаний, хотя общее число переходов по вредоносным ссылкам после прочтения сократилось. Поддельные обращения от государственных структур вызывают больше доверия в силу неотложности задачи и возможной ответственности в случае ее неисполнения, говорят эксперты.

Фальшивые письма и уведомления

Сотрудников компаний завалило фальшивыми письмами от «Госуслуг» и ФНС, пишет «Коммерсант» ссылаясь на данные из отчета «Лаборатории Касперского» и «Мегафона».

В 2026 г. сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма: доля успешных кибератак составила 43% против 40% в 2025 г. При этом количество переходов по мошенническим ссылкам после прочтения письма сократилось до 22% (против 40% в 2025 г.). Доля сотрудников, открывающих опасные вложения, снизилась с 9% до 7%. Однако вырос более опасный показатель - ИТ-компрометация информации, предупреждал CNews. Доля случаев, когда пользователь не только перешел по ссылке, но и ввел свои учетные данные, достигла 11,3%. Два предыдущих года этот показатель не превышала 10%.

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Федеральное агентство по рыболовству России
Поддельные письма от ФНС и «Госуслуг» обошли по эффективности корпоративные рассылки

Фишинговые лендинги в 2026 г. визуально практически неотличимы от их оригинала. Они копируют формы входа в «Госуслуги» или банковские системы, что повышает вероятность ввода учетных данных среди тех, кто уже дошел до этого этапа, отмечает генеральный директор Secure-T, входит в группу компаний (ГК) «Солар» «Ростелекома», Харитон Никишкин. До финальной стадии доходят либо менее подготовленные сотрудники, либо те, кто перешел по ссылке случайно, либо жертвы особенно качественно сделанных поддельных страниц.

Что работает лучше всего

По данным «Мегафона», в 2024 г. самой эффективной «наживкой» был шаблон о якобы «введении дресс-кода» (77% переходов) и «фото с корпоратива» (32%). В 2025 г. лидировала тема «расчета премий» (66,5%). В 2026 г. самыми результативными стали темы, связанные с государственными онлайн-сервисами.

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Наибольший отклик вызвали рассылки, имитирующие письма от Федеральной налоговой службы (ФНС) России и уведомления с портала «Госуслуг», писал CNews. Это показывает, что люди склонны доверять авторитету государственных институтов.

«Вероятно, «Госуслуги» обладают удачным для злоумышленников сочетанием трех факторов: узнаваемый отправитель, потенциально серьезные последствия и требование быстро отреагировать», — говорит генеральный директор ITD Group Александр Саксаганский.

Реакция на рабочие темы

По данным аналитиков «Лаборатории Касперского», сотрудники по-прежнему активно реагируют и на тренировочные письма, связанные с рабочими процессами. Почти половина получателей (48%) перешла по ссылке в сообщении с темой «Необходимо согласование запроса». Другие 38% - по ссылке в письме с уведомлением о нарушении политики использования интернет-ресурсов, а 34% - в сообщении с новым планом эвакуации из здания.

Целевые кибератаки и адаптация сотрудников

При целевой кибератаке злоумышленник может заранее собрать данные из открытых источников по конкретному человеку, изучить его рабочий контекст и встроить письмо в привычную переписку, отмечает аналитик угроз GSOC компании «Газинформсервис» Владислав Шелепов. «Для руководителей и сотрудников из групп риска стоит проводить более сложные персонализированные тренировки», - добавил эксперт.

В большинстве крупных организаций сотрудники уже несколько лет сталкиваются с симуляциями кибератак, связанными с корпоративной почтой, кадровыми процессами или ИТ-уведомлениями от якобы ИТ-служб, говорит специалист отдела тестирования на проникновения компании Innostage Мария Сергеева. В результате у пользователей формируются устойчивые ассоциации между такими сюжетами и потенциальной ИТ-угрозой, а также происходит адаптация к наиболее распространенным тренировочным сценариям. Государственная тематика воспринимается иначе. Уведомления от государственных сервисов затрагивают вопросы, которые сотрудник не может легко проверить через корпоративные каналы. «Такие сообщения создают более высокий уровень личной значимости и неопределенности, что является одним из ключевых факторов успешности социальной инженерии», — добавила Сергеева.

Антон Денисенко

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