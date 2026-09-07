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Индексная книга (каталог) CNews*
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Саксаганский Александр

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Саксаганский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

MFASoft - СИС Разработка 27 1
2domains 4 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 19 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 1
SAS Institute 1085 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4373 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 444 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 851 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3073 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 22 1
2Test Профишкаф 1 1
Рожнов Михаил 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 2
VAD - Value Added Distribution 142 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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