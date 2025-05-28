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MFASoft СИС Разработка

MFASoft - СИС Разработка

MFASOFT (ООО «СИС разработка») — российская компания, которая разрабатывает, внедряет и поддерживает программное обеспечение для аутентификации и управления доступом. Компании принадлежат права на программный комплекс Secure Authentication Server (MFASOFT SAS) для аутентификации (2FA) на базе одноразовых паролей (OTP), включенный в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под № 15554.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Подтверждена совместимость MFASOFT Secure Authentication Server с операционной системой Astra Linux 3
05.11.2024 Новый метод аутентификации для программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server 3
23.09.2024 Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server 3
06.03.2024 ОС «Альт» совместимы с программным комплексом для двухфакторной аутентификации Secure Authentication Server 2
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.09.2023 «Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации 1
30.08.2023 «Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов 2
23.08.2023 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server 2
17.04.2023 Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения 2

Публикаций - 10, упоминаний - 20

MFASoft и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 996 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
2domains 4 3
Nubes - Нубес 59 2
Ред Софт - Red Soft 792 1
АйТи 1382 1
АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
Thales Group 125 1
Telegram Group 2212 1
Nvidia Corp 3572 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 3
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1536 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2307 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 767 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7458 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 830 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 202 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1217 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1312 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 829 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3714 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 117 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1952 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 374 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server 8 7
2Test Профишкаф 1 3
Linux OS 10228 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 74 1
Apple iPhone 6 4863 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 59 1
Nubes Alto 17 1
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