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MFASoft СИС Разработка
MFASOFT (ООО «СИС разработка») — российская компания, которая разрабатывает, внедряет и поддерживает программное обеспечение для аутентификации и управления доступом. Компании принадлежат права на программный комплекс Secure Authentication Server (MFASOFT SAS) для аутентификации (2FA) на базе одноразовых паролей (OTP), включенный в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под № 15554.
УПОМИНАНИЯ
MFASoft и организации, системы, технологии, персоны:
|SAS Institute 996 7
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 3
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
|2domains 4 3
|Nubes - Нубес 59 2
|Ред Софт - Red Soft 792 1
|АйТи 1382 1
|АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
|Thales Group 125 1
|Telegram Group 2212 1
|Nvidia Corp 3572 1
|Базальт СПО - BaseALT 694 1
|ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
|Рожнов Михаил 6 3
|Михеев Дмитрий 40 1
|Саксаганский Александр 1 1
|Груданов Сергей 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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