MFASoft - СИС Разработка

MFASOFT (ООО «СИС разработка») — российская компания, которая разрабатывает, внедряет и поддерживает программное обеспечение для аутентификации и управления доступом. Компании принадлежат права на программный комплекс Secure Authentication Server (MFASOFT SAS) для аутентификации (2FA) на базе одноразовых паролей (OTP), включенный в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под № 15554.