В компании «Т1 Интеграция» провели тестирование программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server

Компании MFASoft, российский разработчик ПО для многофакторной аутентификации, и «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») сообщают о завершении программы внутреннего тестирования программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Испытания подтвердили эксплуатационные возможности продукта в крупных корпоративных внедрениях. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

MFASoft Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для централизованной многофакторной аутентификации по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Его многоуровневая мультиарендная (multi-tier multi-tenant) архитектура позволяет определять на одном экземпляре решения тенанты с собственными наборами целевых сервисов, пользователей, токенов, групп, настроек и политик в соответствии с организационной структурой и внутренними регламентами предприятия.

Реализована непрерывная односторонняя синхронизация пользователей и групп из корпоративных каталогов LDAP (поддерживаются Active Directory, SAMBA и каталоги на базе FreeIPA), причем для обеспечения отказоустойчивости, повышения производительности и частоты синхронизации поддерживается параллельная работа нескольких агентов, а функция автоназначения позволяет автоматизировать выдачу и отзыв токенов и административных ролей. Компоненты продукта поставляются в виде готовых образов контейнеров Docker, что обеспечивает простоту и скорость развертывания, а также мультиплатформенность решения.

«У нашей команды есть обширный опыт масштабных внедрений и ясное понимание того, что нужно крупным корпоративным заказчикам. Вот почему при разработке продукта мы сделали фокус на тотальную автоматизацию и делегирование задач, что помогает нашим заказчикам как сокращать сроки развертывания решений, так и снижать трудозатраты при их эксплуатации», — отметил технический директор компании MFASoft Михаил Рожнов.

«Мы убедились в том, что продукт MFASoft, с одной стороны, зрелый и полнофункциональный, а с другой стороны свободен от унаследованных ограничений и устаревших архитектурных подходов. Он подойдет для тех заказчиков, кто стремится снизить совокупную стоимость владения своим решением для защиты учетных данных», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

