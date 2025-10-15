Подтверждена совместимость Mfasoft Secure Authentication Server с российской платформой для защищенного файлового обмена MFlash

Mfasoft (ООО «СИС разработка») и «МСофт» (ООО «Мсофт»), сообщают о завершении цикла лабораторных испытаний программного комплекса Mfasoft Secure Authentication Server (SAS) и платформы для защищенного файлового обмена MFlash. Испытания подтвердили совместимость продуктов и корректную работу комплексного решения. Об этом CNews сообщили представители Mfasoft.

Программный комплекс Secure Authentication Server (SAS) предназначен для защиты доступа к корпоративным устройствам и приложениям, таким как серверы (шлюзы) VPN и RDP/VDI, различные веб-приложения, команды Linux (sudo, ssh), средства управления привилегированным доступом (PAM), с помощью двухфакторной аутентификации (2FA) по одноразовым паролям (OTP). Решение на базе SAS можно развернуть локально в своей корпоративной сети, на хостинге в коммерческом ЦОДе или подключиться к публичному облаку одного из сервис-провайдеров Mfasoft. Продукт специально разработан для нужд крупных предприятий и отличается современным мультиплатформенным открытым стеком технологий, который обеспечивает гибкость и быстроту развертывания, масштабирование и отказоустойчивость.

Удобство управления достигается благодаря многоуровневой мультиарендности, системе ролей доступа, автоматизации и самообслуживанию в рамках задач администрирования, целостному подходу к управлению жизненным циклом токенов с детальными политиками для разных методов аутентификации.

Платформа MFlash помогает построить процесс корпоративного файлового обмена как внутри организации, так и с внешними контрагентами. Решение разворачивается в сетевом периметре компании, а в процессе файлового обмена применяются корпоративные политики ИБ не только для сотрудников организации, но и для контрагентов. Это важно, поскольку при взаимодействии с подрядчиками в едином цифровом пространстве необходимо учитывать уровень защищенности контрагента.

«Современные компании не могут ограничить обмен файловыми данными только внутри периметра компании: сотрудники уже привыкли работать удаленно и получать доступ к данным “здесь и сейчас”. Но компрометация учетной записи может привести к несанкционированному доступу к критически важной информации. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо применять механизмы многофакторной аутентификации. А когда интеграция с соответствующим решением идет “из коробки”, внедрение не затребует много ресурсов, но позволит оперативно повысить уровень безопасности компании», — сказал технический директор компании Mfasoft Михаил Рожнов.

«При корпоративном файловом обмене очень важно однозначно идентифицировать всех участников процесса: как сотрудников, так и внешних контрагентов. Интеграция с продуктом Мfasoft дает возможность централизованно применить политики по усиленной аутентификации, минимизируя риски эксплуатации учетных записей и неправомерного доступа к корпоративным файлам», — сказал директор по развитию компании «МСофт» Владимир Емышев.