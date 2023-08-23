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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server

«Ред софт» и «Сис разработка» (MFAsoft) провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость и корректность работы программного комплекса Secure Authentication Server (SAS) с операционной системой «Ред ОС».

«Сис разработка» является производителем и правообладателем программного продукта Secure Authentication Server.

Secure Authentication Server представляет собой решение для организации двухфакторной аутентификации на базе различных вариантов генераторов одноразовых паролей (аппаратных, программных, SMS, почта, голос, сообщения в мессенджеры). Изделие применяется в централизованных решениях для защиты доступа к различным устройствам приложениям (входа в операционные системы и веб-приложения, удаленного подключения к сети организации, администрирования). Решение зарегистрировано Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№15554).

«Ред софт» является производителем и правообладателем программного продукта «Ред ОС».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станции, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (N94060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

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