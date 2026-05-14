Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 194498
ИКТ 14982
Организации 11562
Ведомства 1497
Ассоциации 1093
Технологии 3566
Системы 26889
Персоны 84746
География 3072
Статьи 1578
Пресса 1289
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2790
Мероприятия 895

MFASoft SAS MFASoft Secure Authentication Server MFASoft Logon

Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям, которые формируются на стороне пользователя генераторами (токенами) различных типов (аппаратными и программными) или передаются ему по отдельным каналам (электронной почте, корпоративным мессенджерам и т.д.). Главное назначение продукта — внедрение централизованного корпоративного решения для двухфакторной аутентификации пользователей в различных приложениях, включая настольные операционные системы, веб-приложения, виртуальные частные сети, серверы виртуальных рабочих столов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.05.2026 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Ideco NGFW Novum 3
27.04.2026 Мультиарендная MFA для многодоменных инфраструктур: Secure Authentication Server совместим с «Ред Адм» 2
01.04.2026 Вход в Windows под усиленной защитой 2
14.01.2026 MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN 1
10.12.2025 MFASoft снижает нагрузку на техподдержку с помощью личного кабинета управления аутентификацией 1
21.11.2025 Подтверждена совместимость «РОСА Хром 12» с программным комплексом для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server 2
05.11.2025 В компании «Т1 Интеграция» провели тестирование программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server 2
15.10.2025 Подтверждена совместимость Mfasoft Secure Authentication Server с российской платформой для защищенного файлового обмена MFlash 2
08.10.2025 Конец «лоскутной» защите: MFASoft и «Солар» решают проблему привилегированных пользователей 3
15.09.2025 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk 2
09.09.2025 Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server совместим со службой каталога ALD Pro 3
07.08.2025 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server и JumpServer PAM 3
10.07.2025 MFASoft Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM 2
28.05.2025 Подтверждена совместимость MFASOFT Secure Authentication Server с операционной системой Astra Linux 3
05.11.2024 Новый метод аутентификации для программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server 1
23.09.2024 Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server 1
06.03.2024 ОС «Альт» совместимы с программным комплексом для двухфакторной аутентификации Secure Authentication Server 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 2
30.08.2023 «Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов 1
23.08.2023 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server 1
17.04.2023 Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения 3

Публикаций - 21, упоминаний - 41

MFASoft SAS и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1072 21
MFASoft - СИС Разработка 26 21
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 416 5
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 5
2domains 4 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2840 3
Ред Софт - Red Soft 1149 2
Microsoft Corporation 25612 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1261 1
Check Point Software Technologies 812 1
Telegram Group 2813 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 865 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 421 1
АйТи 1497 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 14 1
MSoft - МСофт 19 1
АйТи Бастион - IT Bastion 147 1
Ideco - Айдеко 114 1
Thales Group 137 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 468 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 20 1
TS Solution - ТС Солюшен 8 1
AFI Distribution - АФИ Дистрибьюшн 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5366 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3515 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 385 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12856 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76736 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33620 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32775 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27750 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1016 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1228 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10025 7
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1637 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2856 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1311 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24503 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4085 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9151 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 829 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35190 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1135 5
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 570 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1107 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5616 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8965 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23768 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1410 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11919 4
Оповещение и уведомление - Notification 5694 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1794 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7954 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3215 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4856 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 595 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9134 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 291 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1872 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4487 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 289 3
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 134 3
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 571 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1989 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12513 2
Linux OS 11302 5
2Test Профишкаф 1 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 258 3
Docker - Платформа распределённых приложений 510 3
Microsoft Windows 16696 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 463 2
IT Task - JumpServer PAM 6 1
Google Android 15060 1
Apple iOS 8484 1
Microsoft Windows 10 1921 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3505 1
Apple - App Store 3065 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1517 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5493 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 842 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 684 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1621 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 126 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 280 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 93 1
Linux Sudo 36 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 237 1
Samba 160 1
MSoft MFlash 22 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN 49 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 92 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 179 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 341 1
FreeRADIUS GNU 5 1
Ред Софт - Ред Адм 123 1
Ideco NGFW 45 1
Web Control - sPACE PAM 7 1
Рожнов Михаил 19 18
Орленок Дмитрий 3 1
Леленкова Виктория 2 1
Халяпин Сергей 90 1
Игнатова Людмила 38 1
Емышев Владимир 16 1
Михеев Дмитрий 40 1
Хомутов Дмитрий 60 1
Лысов Анатолий 17 1
Груданов Сергей 24 1
Кузнецова Татьяна 6 1
Синьков Кирилл 73 1
Кадомский Вячеслав 96 1
Саксаганский Александр 1 1
Ольков Евгений 5 1
Базелюк Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 162641 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5529 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2402 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11103 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3493 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56439 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11592 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7593 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3804 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12060 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4526 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26741 1
VAD - Value Added Distribution 138 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2017 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 258 1
Английский язык 6963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52485 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3873 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8590 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 845 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1443133, в очереди разбора - 729933.
Создано именных указателей - 194498.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290