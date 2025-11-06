Разделы

FreeRADIUS GNU


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter 1
29.03.2007 Coverity устранил 6 тыс. уязвимостей в открытом коде 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

FreeRADIUS GNU и организации, системы, технологии, персоны:

SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Mozilla Foundation 205 1
Red Hat 1343 1
HP Inc. 5754 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Microsoft Corporation 25192 1
Apple Inc 12559 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 287 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 305 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 575 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2713 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 168 1
Wiki - Вики - режим Википедии 255 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 348 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2238 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3467 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27006 1
Оповещение и уведомление - Notification 5293 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 47 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16980 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31257 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6948 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3286 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5112 2
Linux GNU - Gentoo 42 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 71 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Windows XP 2417 1
Drupal - CMS-система 81 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Ruby - Язык программирования 155 1
Microsoft Windows 16251 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Mandriva Linux 85 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
Linux Slackware 30 1
Linux Sudo 32 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
SUSE Linux 204 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 212 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Perl - Язык программирования 152 1
WordPress Foundation - WordPress 242 1
Linux KDE Plasma 246 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Linux - Debian GNU 525 1
Mozilla Firefox - браузер 1916 1
Apple macOS 2220 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Mozilla SeaMonkey 27 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 813 1
Linux OS 10805 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 974 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

