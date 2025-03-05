Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mozilla SeaMonkey
Mozilla SeaMonkey и организации, системы, технологии, персоны:
|Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 28 3
|Степанов Алексей 11 1
|Демидов Михаил 133 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Збарский Борис 1 1
|Amadio Mick - Амадио Мик 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
|Дания - Королевство 1299 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.