Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25208
Персоны 72830
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2582
Мероприятия 843

Mozilla SeaMonkey

Mozilla SeaMonkey

05.03.2025 Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 1
22.08.2012 Обнаружен первый троянец для Linux и Mac OS X, похищающий пароли 1
18.05.2010 Puppy Linux становится все совершеннее 1
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux 1
18.12.2008 В Firefox и Seamonkey устранены критические уязвимости 1
21.11.2008 Анонсирован выход Thunderbird 2.0.0.18 1
25.09.2008 Вышли обновления Firefox и Seamonkey 1
16.07.2008 Анонсирован выход Seamonkey 1.1.11 1
21.05.2008 Firefox 3.1: первые детали 1
27.03.2008 В Firefox устранены 10 уязвимостей 1
26.03.2008 Выпущено обновление безопасности для Firefox и Seamonkey 1
27.02.2008 Продукты Mozilla лидируют по числу критических уязвимостей 1
19.02.2008 Вышла версия 0.8.1 Flashgot для FireFox 1
21.12.2007 MailStore Home: резервное сохранение электронной почты 1
30.11.2007 SeaMonkey 1.1.7: пакет интернет-приложений 2
19.10.2007 SeaMonkey 1.1.5 - пакет программ для работы в интернете 2
01.06.2007 В Firefox, Thunderbird и Seamonkey закрыты уязвимости 1
20.12.2006 В продуктах Mozilla найдены множественные уязвимости 2
08.11.2006 В продуктах Mozilla найдены уязвимости 2
18.09.2006 Mozilla устранила уязвимости в Firefox и Thunderbird 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 1
05.06.2006 Mozilla закрыла 12 уязвимостей в Firefox 1
21.04.2006 Последний патч Firefox критически важен 1
05.08.2005 Главный конкурент Internet Explorer станет платным? 1
04.08.2005 Mozilla стала коммерческой 1
15.03.2005 Mozilla: все силы на Firefox 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

Mozilla SeaMonkey и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24692 5
Mozilla Foundation 201 5
Apple Inc 12161 3
Secunia 97 3
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 2
HP Inc. 5696 2
Red Hat 1317 2
Netscape Communications Corporation 421 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
SAP SE 5293 1
Dell EMC 5037 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Google LLC 11845 1
Rhapsody 57 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 7
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 262 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3141 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1841 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2009 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 723 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 2
Website URL - Uniform Resource Locator 885 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2198 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 1
Microsoft Windows API 303 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3099 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1948 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 973 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 293 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 661 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 129 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Mozilla Firefox - браузер 1892 23
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 14
Linux OS 10047 8
Microsoft Windows 15751 7
JavaScript - JS - язык программирования 1203 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Apple macOS 2078 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 3
Microsoft Edge - браузер 1997 3
Opera Browser - Браузер 1022 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 3
Mozilla Application Suite 11 3
Mozilla Camino - браузер 3 2
Google Chrome - браузер 1569 2
Linux KDE Plasma 226 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 299 2
Mozilla Gecko - браузерный движок 66 2
Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Google Android 14089 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 867 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 788 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Microsoft Outlook 1394 1
Google Gmail 948 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Apple Safari - браузер 857 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 179 1
Linux GNU - Gentoo 30 1
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 28 3
Степанов Алексей 11 1
Демидов Михаил 133 1
Тагиев Аркадий 14 1
Збарский Борис 1 1
Amadio Mick - Амадио Мик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
Дания - Королевство 1299 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1972 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 3
heise online - heise security 122 2
Softpedia.com 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще