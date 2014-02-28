Число уязвимостей в Windows 7 и XP удвоилось за год. Самой «дырявой» оказалась Windows 8 Количество уязвимостей, обнаруженных в 2013 г. в операционных системах Windows 7 и Windows XP, вдвое превысило число «дыр», зарегистрированных в них в 2012 г., сообщает исследовательская компания Secunia. Так, в минувшем году число уязвимостей в Windows 7 составило 102 против 50 в 2012 г., а в Windows XP - 99 против 49 годом ранее. Однако самой «дырявой» из актуальных в 2013 г. систем о