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Secunia
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.02.2014
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Число уязвимостей в Windows 7 и XP удвоилось за год. Самой «дырявой» оказалась Windows 8
Количество уязвимостей, обнаруженных в 2013 г. в операционных системах Windows 7 и Windows XP, вдвое превысило число «дыр», зарегистрированных в них в 2012 г., сообщает исследовательская компания Secunia. Так, в минувшем году число уязвимостей в Windows 7 составило 102 против 50 в 2012 г., а в Windows XP - 99 против 49 годом ранее. Однако самой «дырявой» из актуальных в 2013 г. систем о
|26.07.2007
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Software Inspector: новый «инспектор патчей» для Windows от Secunia
та-версию Pesonal Software Inspector, приложение для платформы Windows, сканирующего программные продукты на компьютере в поисках необновленных версий. Версию 0.1.0.0 beta можно загрузить с сайта PSI.Secunia.com бесплатно. С выходом приложения из тестового состояния оно также останется бесплатным для частных пользователей. Для корпоративных клиентов компания предлагает Secunia Networ
|18.05.2007
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Пользователи не любят обновлять ПО: 28% «опасных» приложений
Бесплатный онлайновый «инспектор приложений» компании Secunia, Secunia Software Inspector, открытый в декабре прошлого года, проверил 4,9 млн экземпляров популярного программного обеспечения. 1,4 млн, или 28%, были признаны небезопасными: п
|23.10.2006
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Microsoft раскритиковала Secunia
Microsoft раскритиковала специалистов Secunia за сообщение об обнаружении уязвимости в Internet Explorer 7 спустя несколько часов после выхода браузера. Уязвимость находится в другом компоненте Windows, утверждает компания. В Se
|12.01.2005
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Secunia повысила рейтинг опасности уязвимостей IE
Специалисты компании по информационной безопасности Secunia повысили рейтинг опасности двух уязвимостей Microsoft Internet Explorer, найденных ещё в октябре 2004 г. Две «высоко критичные» уязвимости теперь оцениваются как «экстремально критичные
|10.12.2004
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Secunia: во всех браузерах содержится опасная "дыра"
Специалисты компании Secunia обнаружили серьезную уязвимость практически во всех популярных веб-браузерах, включая Internet Explorer, Mozilla/Firefox, Opera, Konqueror, Safari и Netscape. Уязвимость позволяет злоум
|01.07.2004
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Secunia: в IE обнаружена ещё одна уязвимость
Вчера исследовательская группа Secunia, работающая в области компьютерной безопасности, опубликовала предупреждение о новой уязвимости в системе безопасности популярного веб-браузера Internet Explorer. По информации из преду
Secunia и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 5
|Silicon 494 4
|Computer Weekly 376 4
|Vnunet 224 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Inquirer 463 2
|NewsFactor 127 2
|РС Рro 91 1
|PCPro 53 1
|IT-Observer 1 1
|Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|New Scientist 1448 1
|InformationWeek 241 1
|heise online - heise security 122 1
|Silicon.com 364 1
|VNUNet.com 214 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Forrester Research 834 1
|Microsoft Security Intelligence Report 14 1
|Net Applications 127 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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