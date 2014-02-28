Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Secunia

Secunia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2014 Число уязвимостей в Windows 7 и XP удвоилось за год. Самой «дырявой» оказалась Windows 8

Количество уязвимостей, обнаруженных в 2013 г. в операционных системах Windows 7 и Windows XP, вдвое превысило число «дыр», зарегистрированных в них в 2012 г., сообщает исследовательская компания Secunia. Так, в минувшем году число уязвимостей в Windows 7 составило 102 против 50 в 2012 г., а в Windows XP - 99 против 49 годом ранее. Однако самой «дырявой» из актуальных в 2013 г. систем о
26.07.2007 Software Inspector: новый «инспектор патчей» для Windows от Secunia

та-версию Pesonal Software Inspector, приложение для платформы Windows, сканирующего программные продукты на компьютере в поисках необновленных версий. Версию 0.1.0.0 beta можно загрузить с сайта PSI.Secunia.com бесплатно. С выходом приложения из тестового состояния оно также останется бесплатным для частных пользователей. Для корпоративных клиентов компания предлагает Secunia Networ
18.05.2007 Пользователи не любят обновлять ПО: 28% «опасных» приложений

Бесплатный онлайновый «инспектор приложений» компании Secunia, Secunia Software Inspector, открытый в декабре прошлого года, проверил 4,9 млн экземпляров популярного программного обеспечения. 1,4 млн, или 28%, были признаны небезопасными: п
23.10.2006 Microsoft раскритиковала Secunia

Microsoft раскритиковала специалистов Secunia за сообщение об обнаружении уязвимости в Internet Explorer 7 спустя несколько часов после выхода браузера. Уязвимость находится в другом компоненте Windows, утверждает компания. В Se
12.01.2005 Secunia повысила рейтинг опасности уязвимостей IE

Специалисты компании по информационной безопасности Secunia повысили рейтинг опасности двух уязвимостей Microsoft Internet Explorer, найденных ещё в октябре 2004 г. Две «высоко критичные» уязвимости теперь оцениваются как «экстремально критичные
10.12.2004 Secunia: во всех браузерах содержится опасная "дыра"

Специалисты компании Secunia обнаружили серьезную уязвимость практически во всех популярных веб-браузерах, включая Internet Explorer, Mozilla/Firefox, Opera, Konqueror, Safari и Netscape. Уязвимость позволяет злоум
01.07.2004 Secunia: в IE обнаружена ещё одна уязвимость

Вчера исследовательская группа Secunia, работающая в области компьютерной безопасности, опубликовала предупреждение о новой уязвимости в системе безопасности популярного веб-браузера Internet Explorer. По информации из преду

Публикаций - 98, упоминаний - 101

Secunia и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 33
Apple Inc 13156 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Adobe Systems 1597 7
AOL Inc - America Online 1883 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
HP Inc. 5883 4
Red Hat 1378 3
Yahoo! 3726 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Mozilla Foundation 208 3
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Oracle Corporation 7074 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Google LLC 12690 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
3ivx Technologies 1 1
@stake - ATstake 17 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Check Point Software Technologies 829 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Citrix Systems 868 1
Canonical 221 1
AT&T Inc 1726 1
Sophos - SophosLabs 436 1
F-Secure 216 1
Meta Group 54 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Citi - Citibank 158 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 66
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 46
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 30
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 4
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 4
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 125 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 38
Microsoft Windows 16882 31
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 28
Mozilla Firefox - браузер 1951 24
Linux OS 11533 20
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 17
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
JavaScript - JS - язык программирования 1425 12
Apple Safari - браузер 896 11
Opera Browser - Браузер 1050 11
Microsoft Windows XP 2431 9
Apple macOS 2419 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft ActiveX 212 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Microsoft Office 4170 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Microsoft Outlook 1506 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 4
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 4
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 4
Microsoft MSRC - Microsoft Security Response Center 31 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 3
Mozilla SeaMonkey 27 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
Linux GNU - Gentoo 47 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 3
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 2
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 2
Kristensen Thomas - Кристенсен Томас 4 3
Ferris Tom - Феррис Том 9 3
Budd Christopher - Бадд Кристофер 9 2
Мамыкин Владимир 44 1
Guninski Georgi - Гунински Георги 14 1
Gibson Ed - Гибсон Эд 3 1
Рыковский Андрей 3 1
Осипов Ефим 3 1
Легеров Евгений 1 1
Kuperus Jelmer - Куперус Джелмер - Куперус Йельмер 2 1
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 1
Milisic Daniel - Милизик Дэниел 3 1
Wheeler Alex - Вилер Алекс 3 1
Hofmann Chris - Хофманн Крис 5 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Касперский Евгений 337 1
Халин Дмитрий 56 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Аникин Леонид 61 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Шершульский Владислав 22 1
Комаров Сергей 16 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Рудычева Наталья 95 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Дания - Королевство 1337 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Великобритания - Лондон 2432 3
Нидерланды 3746 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Ближний Восток 3154 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Английский язык 7030 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
U.S. FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act - Закон США о наблюдении за внешней разведкой 5 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Цензура - Свобода слово 514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
The Register - The Register Hardware 1784 5
Silicon 494 4
Computer Weekly 376 4
Vnunet 224 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Inquirer 463 2
NewsFactor 127 2
РС Рro 91 1
PCPro 53 1
IT-Observer 1 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
New Scientist 1448 1
InformationWeek 241 1
heise online - heise security 122 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Net Applications 127 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще