ОС «Альт» совместимы с программным комплексом для двухфакторной аутентификации Secure Authentication Server

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10» на платформе х86_64 с программным комплексом Secure Authentication Server, созданным компанией «СИС Разработка» (MFASOFT).

Secure Authentication Server (SAS) — программное обеспечение, которое используется для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к любому корпоративному ресурсу по одноразовым паролям. Применяется в централизованных системах для предоставления доступа к различным устройствам и приложениям (например, входа в операционные системы и веб-приложения, удаленного подключения к сети компании, администрирования).

«Программный комплекс Secure Authentication Server позволяет быстро и просто, без внесения изменений в архитектуру системы, повысить уровень защищенности за счет использования механизма двухфакторной аутентификации и организовать доступ пользователей в соответствии со структурой предприятия (или по иным принципам), не усложняя при этом работу. — сказал технический директор «СИС Разработка» Михаил Рожнов. — Наше решение обеспечивает централизованный контроль при аутентификации и предоставлении доступа к корпоративным ресурсам и эффективную защиту аккаунтов от несанкционированного подключения».

«Альт Сервер 10» — серверная операционная система с широкой функциональностью, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование.

«Альт Рабочая станция 10» — универсальная операционная система для десктопов и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств.