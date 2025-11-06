Получите все материалы CNews по ключевому слову
Check Point VPN Check Point Remote Access VPN
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Check Point VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
|Альфа-Банк 1854 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 897 1
|UMA - United Music Agency 40 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|NE Asia Online 313 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6002 1
|The Verge - Издание 589 1
|Fortune Global 100 142 1
|Dimensional Research 16 1
|Datamonitor 83 1
|IDC - International Data Corporation 4941 1
|Fortune Global 500 287 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.