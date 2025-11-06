Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185360
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26378
Персоны 79758
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Check Point VPN Check Point Remote Access VPN


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.11.2025 Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN 1
17.07.2025 Состоялся релиз программного комплекса «Сакура 2.36» 1
08.07.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за июнь 2024 года 1
03.11.2023 «ИТ-экспертиза» выпустила новую версию комплекса ИБ «Сакура» 1
11.04.2022 Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года 1
07.04.2020 Check Point: пандемия коронавируса создала идеальные условия для кибератак 1
26.08.2010 «Техносерв» создал удаленный резервный телекоммуникационный центр для «Промсвязьбанка» 1
16.12.2009 Решения Check Point обеспечат соответствие требованиям ФЗ о персональных данных 1
28.11.2008 «Альфа-Банк» построил систему ИБ на базе решения Check Point 2
22.08.2008 Check Point выпустила устройство для защиты виртуальных приложений 9
25.07.2008 Чистая прибыль Check Point во II квартале выросла на 14% 1
05.06.2008 Check Point VPN защищает удаленный доступ для iPhone 4
25.01.2008 В IV квартале 2007 г. Check Point Software получила более $200 млн. 2
25.10.2007 Продукты Check Point поддерживают российскую криптографию 1
01.06.2007 Check Point анонсирует «скоростной» анализатор трафика 1
26.01.2007 Check Point анонсировала решение для защиты IP- и голосовых сетей 4
23.11.2006 Check Point обновила VPN-1 UTM Edge 3
15.11.2006 Check Point SecureClient Mobile защитит удаленный доступ 2
11.09.2006 В "ВымпелКом"реализуют проект в области информационной безопасности 4
28.07.2006 В ПО Check Point найдена уязвимость 2
07.11.2005 Oracle: вторая версия Enterprise Manager 10g 1
26.09.2005 VPN-1 VSX NGX: новый шлюз безопасности от Check Point 5
23.08.2005 Panda выпустила новое решение для защиты VPN 1
20.05.2005 Check Point представляет унифицированную платформу безопасности 1
16.02.2005 Check Point представила новую линейку решений 1
06.02.2004 В ПО Check Point найдены уязвимости 1
23.09.2003 Sun и Check Point представили совместное решение по безопасности 1
27.06.2003 Check Point представил технологию Application Intelligence 1
27.06.2003 Check Point представил технологию Application Intelligence 1
30.05.2003 Система Check Point Next Generation FP-3 получила государственный сертификат 3
01.04.2003 Неделя информационной безопасности: итоги и результаты 1
02.12.2002 IBM и Check Point займутся интеграцией своего ПО защиты информации 2
22.11.2002 Россия заняла первое место по объемам продаж продуктов Check Point 1
30.09.2002 Toshiba выпустит беспроводной кабельный модем 1
30.05.2002 Российские IT-компании объединяют усилия для защиты от вирусов 1
30.05.2002 Четыре российских IT-компании объединят усилия в разработке антивирусного решения 1
16.05.2002 FOSS купила у Nokia устройства обеспечения IP-безопасности для создания VPN 1
27.03.2002 Платформа Nokia IP530 получила награду 2002 Information Security Excellence 1
06.03.2002 USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC 2
18.09.2001 Sun и ЮНИ объявили о начале маркетинговой программы "Освещая Firewall. Next Generation" 3

Публикаций - 47, упоминаний - 83

Check Point VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 798 41
ЮНИ Корпорация 65 9
ЮНИ 68 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
IBM - International Business Machines Corp 9547 4
Microsoft Corporation 25194 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 60 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5232 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 2
Broadcom - VMware 2484 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 430 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1506 1
CSC - Corporation 69 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
CyberGhost VPN 7 1
Netcom 53 1
Aladdin Software Security R.D. 117 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Амикон 17 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9159 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
NetApp - Network Appliance 646 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
AMD - Advanced Micro Devices 4449 1
Oracle Corporation 6851 1
Toshiba Corporation 2954 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Yahoo! 3707 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1472 1
Veeam Software 326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2407 1
Telegram Group 2499 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Альфа-Банк 1854 1
ПСБ - Промсвязьбанк 897 1
UMA - United Music Agency 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3939 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 21
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2286 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9929 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31723 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2808 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13277 6
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 287 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13529 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 6
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 312 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28838 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4730 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 870 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4489 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1610 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21848 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10506 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12255 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7713 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1026 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12175 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3591 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4323 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 749 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4584 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12914 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6951 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 738 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16987 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3145 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2565 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3287 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1415 2
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 173 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25455 2
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 7
Linux OS 10808 6
Check Point Connectra NGX - Check Point InterSpect NGX 14 5
Microsoft Windows 2000 8662 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5114 4
Check Point Mobile Secure Workspace - Check Point SecureClient Mobile - Check Point Mobile Access Software Blade 10 3
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 58 2
Aladdin eSafe 37 2
Aladdin eSafe Mail Pack - eSafe Anti-Spam 7 2
Oracle - Sun Fire 113 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 183 2
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 2
Check Point FireWall 15 2
Microsoft Office 3923 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7313 2
Microsoft Windows 16252 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 2
Apple macOS 2221 2
Microsoft ActiveX 210 2
Veeam Backup Enterprise Manager 3 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
F5 Networks BIG-IP 24 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
Microsoft Windows 98 449 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
IBM Tivoli 284 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
IBM HACMP 10 1
IBM ISS RealSecure - IBM ISS RealSecure SiteProtector - IBM ISS RealSecure Security Fusion Module 36 1
Check Point MAD - Check Point Malicious Activity Detection 1 1
Oracle - Sun Netra SPARC 34 1
ASPLinux Server 27 1
Check Point FDE - Check Point Full Disk Encryption 3 1
Грекова Юлия 6 1
Разумов Антон 5 1
Саютин Сергей 4 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Kumar Samir - Кумар Самир 2 1
Christiansen Chris - Кристиансен Крис 4 1
Egner Bob - Эгнер Боб 3 1
Burton Dave - Бартон Дэйв 2 1
Agam Leedor - Агам Лидор 1 1
Дягилев Василий 84 1
Кузнецов Андрей 88 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 5
Европа 24592 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 2
Европа Восточная 3121 2
Израиль 2781 2
США - Флорида - Орландо 128 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8043 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 1
Дания - Королевство 1316 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Америка - Американский регион 2186 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Ближний Восток 3023 1
США - Флорида 771 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6852 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14935 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7752 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1049 2
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 149 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
Ergonomics - Эргономика 1678 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4891 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6897 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2633 1
Аудит - аудиторский услуги 3052 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3680 1
Интернет-кафе 310 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 558 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6255 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11658 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3684 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2527 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4388 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5230 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
NE Asia Online 313 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6002 1
The Verge - Издание 589 1
Fortune Global 100 142 1
Dimensional Research 16 1
Datamonitor 83 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Fortune Global 500 287 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/