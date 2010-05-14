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Netcom
|14.05.2010
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BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий
На выставке Light+Building 2010, прошедшей в апреле в г. Франкфурт- на-Майне (Германия), компания BTR Netcom представила ряд новых продуктов. В новую серию модулей удаленного ввода/вывода BACnet IO вошли различные модули аналогового и дискретного ввода/вывода в формате Logline. Модули входа: DI
|06.08.2009
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GN Netcom: новое назначение усилит позиции компании в России
Компания GN Netcom объявляет о новом назначении, призванном усилить позиции бренда Jabra на стратегически важных рынках. С 1 августа главой представительства GN Netcom в России, Украине и СНГ стал А
|04.09.2008
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Telefonica наращивает долю в китайской Netcom
Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет проведена в два этапа. На первом из них Telefonica планирует приобрести 2,71% акций
|02.06.2008
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China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд
Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердились опубликованные ранее сведения о том, что ки
|11.04.2008
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NetCom 2.0: контроль над локальной сетью и интернет-соединениями
NetCom – программное обеспечение для системных администраторов, которое позволяет получить полный контроль над локальной сетью и интернет-соединениями. NetCom представляет из себя легкое в использовании ПО для фильтрации пакетов, ограничения скорости, QoS, маршрутизации, создания сетевых мостов, блокирования HTTP URL, перенаправления пакетов,
|20.04.2007
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Ericsson строит первую коммерческую сеть IMS в Китае
Ericsson объявил о заключении соглашения с пекинским филиалом (Beijing Netcom) компании China Netcom по построению в Пекине мультимедийной сети на основе IP Multimedia Subsystem, включая решение IP-Centrex от Ericsson. Это будет первая коммерческая сеть IMS
|30.08.2006
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China Netcom приобретает решение Alcatel NGN
Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштаб
|01.07.2005
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Telefonica купила часть China Netcom
Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобретений,
|16.12.2004
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China Netcom выходит на гонконгский рынок связи
Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером
|30.08.2004
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China Netcom разворачивает NGN-сеть
Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generation Network, NGN) на 500 тыс. абонентских линий в китайской провинц
|14.01.2003
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China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks
Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей. По соо
|30.09.2002
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В Москве прошел международный Форум "NETCOM 2002"
Участники круглого стола отметили, что в отличие от США, где очень популярен аутсорсинг, среди российских операторов не принято доверять сторонним компаниям разбираться со своими клиентами. Выставка "NETCOM", в рамках которой состоялись форум и круглый стол, проводится с 1994 года и является специализированной бизнес-выставкой для специалистов, решающих вопросы автоматизации своего бизнеса,
|20.02.2001
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China Netcom продала пакет акций стоимостью $325 млн. группе инвесторов
China Netcom, китайская государственная телекоммуникационная компания, продала 12%-ный пакет акций стоимостью $325 млн. группе иностранных и китайских инвесторов, сообщила Financial Times. Китайские
|17.11.2000
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China Netcom открыла оптоволоконную сеть протяженностью 8500 км
Компания China Netcom Corp. в четверг открыла оптоволоконную сеть CNCnet протяженностью 8500 км, которая соединила 17 китайских городов. Сооружение сети обошлось компании в $640 млн. Открытие сети ставит комп
|16.08.2000
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Шведская Telia вернулась на норвежский рынок телекоммуникаций с приобретением компании NetCom
Шведская компания Telia теперь владеет 98% акций второго по значению норвежского оператора телекоммуникаций NetCom. После двух месяцев упорных переговоров компании Tele Danmark и американская SBC Communications согласились продать принадлежащие им 40% акций компании. Покупка акций оценивает компанию
|26.07.2000
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Шведская NetCom предложила SEC слияние с целью создания единого панъевропейского оператора связи
Шведская компания NetCom AB сделала предложение Societe Europeenne de Communication о слиянии и создании единого панъевропейского оператора связи Tele2 с представительствами в 18 странах и с охватом 9 млн. аудит
|20.07.2000
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Шведская Telia приобрела почти 60% акций норвежской Netcom
Шведская телекоммуникационная группа Telia АВ сообщила о приобретении почти 60% норвежской компании NetСom ASA. В июне доля акций составляла 52%, и компания Telia предложила акционерам NetCom продать свои акции на общую сумму $2,6 млрд. Увеличение доли акций соответствует плану Telia исключить NetCom из листинга фондовой биржи в Осло. Однако эта инициатива должна получ
|27.06.2000
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Tele Danmark не намерена продавать Telia свою долю в NetCom
Датский оператор телекоммуникаций компания Tele Danmark заявила о том, что она не намерена продавать шведской компании Telia принадлежащие ей акции норвежского оператора NetCom ASA. После покупки контрольного пакета (51% акций NetCom) компания Telia предложила всем остальным акционерам продать свои акции по цене 470 крон ($53,9), надеясь таким образом ст
|26.06.2000
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Шведская Telia приобрела 51% акций норвежской NetCom
Шведский оператор телекоммуникаций компания Telia приобрела контрольный пакет (51%) акций норвежской NetCom, второго по значению оператора сотовой связи в Норвегии. Оставшиеся у других акционеров акции Telia предлагает выкупить по 470 норвежских крон за акцию, что дает оценку стоимости NetC
|17.05.2000
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Датская Tele Danmark намерена приобрести норвежского оператора сотовой связи NetCom
Крупнейшая датская телекоммуникационная компания Tele Danmark заявила о намерении приобрести в полную собственность компанию NetCom, второго по значению оператора мобильной связи в Норвегии. Tele Danmark вчера приобрела небольшой пакет акций NetCom, который увеличил ее совокупную долю в норвежской компании до
|04.02.1999
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Интернет-провайдер Netcom примет участие в программе Network Solutions
Во вторник интернет-провайдер Netcom вступил в программу Network Solutions, что позволит компании предлагать услуги по регистрации имен доменов. Взамен Network Solutions обязуется разместить рекламу Netcom на всех св
Netcom и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 5
|FT - Financial Times 1226 4
|Total Telecom 613 3
|News Corp 187 1
|Newsbytes News Network 379 1
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
|Times 624 1
|Computer.Tradeshow.Ru 59 1
|Korea Times 129 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
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