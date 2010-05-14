BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий На выставке Light+Building 2010, прошедшей в апреле в г. Франкфурт- на-Майне (Германия), компания BTR Netcom представила ряд новых продуктов. В новую серию модулей удаленного ввода/вывода BACnet IO вошли различные модули аналогового и дискретного ввода/вывода в формате Logline. Модули входа: DI

GN Netcom: новое назначение усилит позиции компании в России Компания GN Netcom объявляет о новом назначении, призванном усилить позиции бренда Jabra на стратегически важных рынках. С 1 августа главой представительства GN Netcom в России, Украине и СНГ стал А

Telefonica наращивает долю в китайской Netcom Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет проведена в два этапа. На первом из них Telefonica планирует приобрести 2,71% акций

China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердились опубликованные ранее сведения о том, что ки

NetCom 2.0: контроль над локальной сетью и интернет-соединениями NetCom – программное обеспечение для системных администраторов, которое позволяет получить полный контроль над локальной сетью и интернет-соединениями. NetCom представляет из себя легкое в использовании ПО для фильтрации пакетов, ограничения скорости, QoS, маршрутизации, создания сетевых мостов, блокирования HTTP URL, перенаправления пакетов,

Ericsson строит первую коммерческую сеть IMS в Китае Ericsson объявил о заключении соглашения с пекинским филиалом (Beijing Netcom) компании China Netcom по построению в Пекине мультимедийной сети на основе IP Multimedia Subsystem, включая решение IP-Centrex от Ericsson. Это будет первая коммерческая сеть IMS

China Netcom приобретает решение Alcatel NGN Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштаб

Telefonica купила часть China Netcom Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобретений,

China Netcom выходит на гонконгский рынок связи Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером

China Netcom разворачивает NGN-сеть Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generation Network, NGN) на 500 тыс. абонентских линий в китайской провинц

China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей. По соо

В Москве прошел международный Форум "NETCOM 2002" Участники круглого стола отметили, что в отличие от США, где очень популярен аутсорсинг, среди российских операторов не принято доверять сторонним компаниям разбираться со своими клиентами. Выставка "NETCOM", в рамках которой состоялись форум и круглый стол, проводится с 1994 года и является специализированной бизнес-выставкой для специалистов, решающих вопросы автоматизации своего бизнеса,

China Netcom продала пакет акций стоимостью $325 млн. группе инвесторов China Netcom, китайская государственная телекоммуникационная компания, продала 12%-ный пакет акций стоимостью $325 млн. группе иностранных и китайских инвесторов, сообщила Financial Times. Китайские

China Netcom открыла оптоволоконную сеть протяженностью 8500 км Компания China Netcom Corp. в четверг открыла оптоволоконную сеть CNCnet протяженностью 8500 км, которая соединила 17 китайских городов. Сооружение сети обошлось компании в $640 млн. Открытие сети ставит комп

Шведская Telia вернулась на норвежский рынок телекоммуникаций с приобретением компании NetCom Шведская компания Telia теперь владеет 98% акций второго по значению норвежского оператора телекоммуникаций NetCom. После двух месяцев упорных переговоров компании Tele Danmark и американская SBC Communications согласились продать принадлежащие им 40% акций компании. Покупка акций оценивает компанию

Шведская NetCom предложила SEC слияние с целью создания единого панъевропейского оператора связи Шведская компания NetCom AB сделала предложение Societe Europeenne de Communication о слиянии и создании единого панъевропейского оператора связи Tele2 с представительствами в 18 странах и с охватом 9 млн. аудит

Шведская Telia приобрела почти 60% акций норвежской Netcom Шведская телекоммуникационная группа Telia АВ сообщила о приобретении почти 60% норвежской компании NetСom ASA. В июне доля акций составляла 52%, и компания Telia предложила акционерам NetCom продать свои акции на общую сумму $2,6 млрд. Увеличение доли акций соответствует плану Telia исключить NetCom из листинга фондовой биржи в Осло. Однако эта инициатива должна получ

Tele Danmark не намерена продавать Telia свою долю в NetCom Датский оператор телекоммуникаций компания Tele Danmark заявила о том, что она не намерена продавать шведской компании Telia принадлежащие ей акции норвежского оператора NetCom ASA. После покупки контрольного пакета (51% акций NetCom) компания Telia предложила всем остальным акционерам продать свои акции по цене 470 крон ($53,9), надеясь таким образом ст

Шведская Telia приобрела 51% акций норвежской NetCom Шведский оператор телекоммуникаций компания Telia приобрела контрольный пакет (51%) акций норвежской NetCom, второго по значению оператора сотовой связи в Норвегии. Оставшиеся у других акционеров акции Telia предлагает выкупить по 470 норвежских крон за акцию, что дает оценку стоимости NetC

Датская Tele Danmark намерена приобрести норвежского оператора сотовой связи NetCom Крупнейшая датская телекоммуникационная компания Tele Danmark заявила о намерении приобрести в полную собственность компанию NetCom, второго по значению оператора мобильной связи в Норвегии. Tele Danmark вчера приобрела небольшой пакет акций NetCom, который увеличил ее совокупную долю в норвежской компании до