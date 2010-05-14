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Netcom



14.05.2010 BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий

На выставке Light+Building 2010, прошедшей в апреле в г. Франкфурт- на-Майне (Германия), компания BTR Netcom представила ряд новых продуктов. В новую серию модулей удаленного ввода/вывода BACnet IO вошли различные модули аналогового и дискретного ввода/вывода в формате Logline. Модули входа: DI
06.08.2009 GN Netcom: новое назначение усилит позиции компании в России

Компания GN Netcom объявляет о новом назначении, призванном усилить позиции бренда Jabra на стратегически важных рынках. С 1 августа главой представительства GN Netcom в России, Украине и СНГ стал А
04.09.2008 Telefonica наращивает долю в китайской Netcom

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет проведена в два этапа. На первом из них Telefonica планирует приобрести 2,71% акций

02.06.2008 China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд

Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердились опубликованные ранее сведения о том, что ки
11.04.2008 NetCom 2.0: контроль над локальной сетью и интернет-соединениями

NetCom – программное обеспечение для системных администраторов, которое позволяет получить полный контроль над локальной сетью и интернет-соединениями. NetCom представляет из себя легкое в использовании ПО для фильтрации пакетов, ограничения скорости, QoS, маршрутизации, создания сетевых мостов, блокирования HTTP URL, перенаправления пакетов,

20.04.2007 Ericsson строит первую коммерческую сеть IMS в Китае

Ericsson объявил о заключении соглашения с пекинским филиалом (Beijing Netcom) компании China Netcom по построению в Пекине мультимедийной сети на основе IP Multimedia Subsystem, включая решение IP-Centrex от Ericsson. Это будет первая коммерческая сеть IMS
30.08.2006 China Netcom приобретает решение Alcatel NGN

Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштаб
01.07.2005 Telefonica купила часть China Netcom

Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобретений,
16.12.2004 China Netcom выходит на гонконгский рынок связи

Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером
30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть

Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generation Network, NGN) на 500 тыс. абонентских линий в китайской провинц
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей. По соо
30.09.2002 В Москве прошел международный Форум "NETCOM 2002"

Участники круглого стола отметили, что в отличие от США, где очень популярен аутсорсинг, среди российских операторов не принято доверять сторонним компаниям разбираться со своими клиентами. Выставка "NETCOM", в рамках которой состоялись форум и круглый стол, проводится с 1994 года и является специализированной бизнес-выставкой для специалистов, решающих вопросы автоматизации своего бизнеса,
20.02.2001 China Netcom продала пакет акций стоимостью $325 млн. группе инвесторов

China Netcom, китайская государственная телекоммуникационная компания, продала 12%-ный пакет акций стоимостью $325 млн. группе иностранных и китайских инвесторов, сообщила Financial Times. Китайские

17.11.2000 China Netcom открыла оптоволоконную сеть протяженностью 8500 км

Компания China Netcom Corp. в четверг открыла оптоволоконную сеть CNCnet протяженностью 8500 км, которая соединила 17 китайских городов. Сооружение сети обошлось компании в $640 млн. Открытие сети ставит комп
16.08.2000 Шведская Telia вернулась на норвежский рынок телекоммуникаций с приобретением компании NetCom

Шведская компания Telia теперь владеет 98% акций второго по значению норвежского оператора телекоммуникаций NetCom. После двух месяцев упорных переговоров компании Tele Danmark и американская SBC Communications согласились продать принадлежащие им 40% акций компании. Покупка акций оценивает компанию

26.07.2000 Шведская NetCom предложила SEC слияние с целью создания единого панъевропейского оператора связи

Шведская компания NetCom AB сделала предложение Societe Europeenne de Communication о слиянии и создании единого панъевропейского оператора связи Tele2 с представительствами в 18 странах и с охватом 9 млн. аудит
20.07.2000 Шведская Telia приобрела почти 60% акций норвежской Netcom

Шведская телекоммуникационная группа Telia АВ сообщила о приобретении почти 60% норвежской компании NetСom ASA. В июне доля акций составляла 52%, и компания Telia предложила акционерам NetCom продать свои акции на общую сумму $2,6 млрд. Увеличение доли акций соответствует плану Telia исключить NetCom из листинга фондовой биржи в Осло. Однако эта инициатива должна получ
27.06.2000 Tele Danmark не намерена продавать Telia свою долю в NetCom

Датский оператор телекоммуникаций компания Tele Danmark заявила о том, что она не намерена продавать шведской компании Telia принадлежащие ей акции норвежского оператора NetCom ASA. После покупки контрольного пакета (51% акций NetCom) компания Telia предложила всем остальным акционерам продать свои акции по цене 470 крон ($53,9), надеясь таким образом ст
26.06.2000 Шведская Telia приобрела 51% акций норвежской NetCom

Шведский оператор телекоммуникаций компания Telia приобрела контрольный пакет (51%) акций норвежской NetCom, второго по значению оператора сотовой связи в Норвегии. Оставшиеся у других акционеров акции Telia предлагает выкупить по 470 норвежских крон за акцию, что дает оценку стоимости NetC
17.05.2000 Датская Tele Danmark намерена приобрести норвежского оператора сотовой связи NetCom

Крупнейшая датская телекоммуникационная компания Tele Danmark заявила о намерении приобрести в полную собственность компанию NetCom, второго по значению оператора мобильной связи в Норвегии. Tele Danmark вчера приобрела небольшой пакет акций NetCom, который увеличил ее совокупную долю в норвежской компании до

04.02.1999 Интернет-провайдер Netcom примет участие в программе Network Solutions

Во вторник интернет-провайдер Netcom вступил в программу Network Solutions, что позволит компании предлагать услуги по регистрации имен доменов. Взамен Network Solutions обязуется разместить рекламу Netcom на всех св

Публикаций - 53, упоминаний - 53

Netcom и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 14
China Netcom Group Corporation Limited 58 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 8
China Telecom - Чайна Телеком 257 7
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 4
China Mobile 407 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 3
Vodafone Group 1370 3
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 3
Tele Danmark - TDC 32 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
МегаФон 8965 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
AMD - Advanced Micro Devices 4254 2
Check Point Software Technologies 762 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 2
Yahoo! 3698 2
Yandex - Яндекс 7447 1
Huawei 3958 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
8275 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Lenovo Motorola 3502 1
Deutsche Telekom 911 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 95 1
Huawei Technologies 399 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Millicom International Cellular SA 52 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Альфа-Групп 699 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Cukurova 96 1
Альфа-Банк 1778 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1140 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2930 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2525 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2002 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9351 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 2
Аналоговые технологии 2776 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8515 1
Apple iPhone 6 4862 2
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 2
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 2
Linux OS 10033 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
IBM ISS RealSecure - IBM ISS RealSecure SiteProtector - IBM ISS RealSecure Security Fusion Module 36 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Check Point MAD - Check Point Malicious Activity Detection 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Home Cell - Nokia Alcate HomeTop Solutions - Nokia Alcatel-Lucent Unified Home Subscriber Server - Nokia Home Communications 6 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Apple iAd 49 1
Check Point VPN 44 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Nokia Alcatel-Lucent Edge Multiplexer - Nokia Alcatel-Lucent Edge Gateway - Nokia Alcatel-Lucent iMerge CFG - Nokia Alcatel-Lucent Centrex Feature Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Multi-service Access Gateway 9 1
Кирюшин Геннадий 90 2
Завалишин Дмитрий 20 1
Li Richard - Ли Ричард 15 1
Кузовкин Алексей 155 1
Гирев Андрей 77 1
Тарасов Сергей 40 1
Ильин Николай 22 1
Завалишина Евгения 27 1
Колмановская Елена 15 1
Синчуков Алексей 11 1
Sahlin Mona - Салин Мона 2 1
Кельшев Игорь 5 1
Мыльников Алексей 1 1
Cuviello Peter - Кувьелло Питер 1 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 19
Швеция - Королевство 3625 12
Россия - РФ - Российская федерация 145613 11
Норвегия - Королевство 1804 11
Германия - Федеративная Республика 12711 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 5
Китай - Пекин - Beijing 1003 5
Европа 21812 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 4
Дания - Королевство 1299 4
Финляндия - Финляндская Республика 3610 4
Китай - Шанхай 787 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 3
Азия - Азиатский регион 5559 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Япония 13311 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Турция - Турецкая республика 2376 2
Россия - ПФО - Самарская область 1329 2
Австрия - Австрийская Республика 1311 2
Норвегия - Осло 118 2
Испания - Королевство 3718 2
Украина 7635 2
Япония - Токио 995 2
Китай - Цзянсу 68 2
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5475 1
Европа Восточная 3080 1
Ближний Восток 2954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Английский язык 6664 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1967 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Аренда 2439 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1795 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2749 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 5
FT - Financial Times 1226 4
Total Telecom 613 3
News Corp 187 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Times 624 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
Korea Times 129 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 3
Synergy Research Group 42 1
Strand Consult 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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