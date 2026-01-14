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Check Point VPN Check Point Remote Access VPN Check Point SSL VPN
СОБЫТИЯ
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|14.01.2026
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MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN
внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote Access VPN. По результатам совместных испытаний стороны выпустили сертификат технологической совместимости. Об этом CNews сообщили представители MFASoft. Check Point Remot
|22.08.2008
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Check Point выпустила устройство для защиты виртуальных приложений
ъявила о выходе устройства для защиты виртуальных приложений VPN-1 Virtual Edition (VE). Устройство Check Point VPN-1 VE защищает виртуальные приложения таким образом, как будто они расположены
|05.06.2008
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Check Point VPN защищает удаленный доступ для iPhone
Check Point Software Technologies Ltd., один провайдеров интернет-безопасности, сообщил, что шлюзы Check Point VPN-1 поддерживают работу устройств Apple iPhone, обеспечивая защищенный удаленны
|26.01.2007
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Check Point анонсировала решение для защиты IP- и голосовых сетей
Компания Check Point Software Technologies анонсировала VPN-1 MASS — новое решение, предназначенное для защиты объединенных инфраструктур IP- и голос
|23.11.2006
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Check Point обновила VPN-1 UTM Edge
я Check Point Software Technologies, разработчик ПО интернет-безопасности, анонсировала Check Point VPN-1 UTM Edge 7.0. В новой версии появились функции поддержки модема USB, беспроводного роум
|26.09.2005
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VPN-1 VSX NGX: новый шлюз безопасности от Check Point
ктура безопасности NGX нацелена на защиту периметра сети, внутренней сети и веб-приложений. Решение Check Point VPN-1 VSX NGX обеспечивает динамическую маршрутизацию и позволяет обойтись без пр
|18.09.2001
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Sun и ЮНИ объявили о начале маркетинговой программы "Освещая Firewall. Next Generation"
дачи конфигурациях.Согласно маркетинговой программе организации, приобретающие Check Point Firewall/VPN-1 вместе с сервером Sun, имеют возможность обучить одного специалиста по авторизованным к
|09.10.2000
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Система защиты FireWall-1/VPN-1 версии 4.1 компании Check Point сертифицирована по 3 классу защищенности
Корпорация ЮНИ сообщает о завершении сертификации партии систем защиты информации Check Point FireWall-1/VPN-1 новой версии 4.1 Государственной Технической Комиссией при Президенте Россий
Check Point VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|NE Asia Online 313 1
|The Verge - Издание 619 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Fortune Global 100 142 1
|Dimensional Research 16 1
|Datamonitor 83 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fortune Global 500 295 1
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