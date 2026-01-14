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Check Point VPN Check Point Remote Access VPN Check Point SSL VPN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.01.2026 MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN

внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote Access VPN. По результатам совместных испытаний стороны выпустили сертификат технологической совместимости. Об этом CNews сообщили представители MFASoft. Check Point Remot
22.08.2008 Check Point выпустила устройство для защиты виртуальных приложений

ъявила о выходе устройства для защиты виртуальных приложений VPN-1 Virtual Edition (VE). Устройство Check Point VPN-1 VE защищает виртуальные приложения таким образом, как будто они расположены
05.06.2008 Check Point VPN защищает удаленный доступ для iPhone

Check Point Software Technologies Ltd., один провайдеров интернет-безопасности, сообщил, что шлюзы Check Point VPN-1 поддерживают работу устройств Apple iPhone, обеспечивая защищенный удаленны
26.01.2007 Check Point анонсировала решение для защиты IP- и голосовых сетей

Компания Check Point Software Technologies анонсировала VPN-1 MASS — новое решение, предназначенное для защиты объединенных инфраструктур IP- и голос
23.11.2006 Check Point обновила VPN-1 UTM Edge

я Check Point Software Technologies, разработчик ПО интернет-безопасности, анонсировала Check Point VPN-1 UTM Edge 7.0. В новой версии появились функции поддержки модема USB, беспроводного роум
26.09.2005 VPN-1 VSX NGX: новый шлюз безопасности от Check Point

ктура безопасности NGX нацелена на защиту периметра сети, внутренней сети и веб-приложений. Решение Check Point VPN-1 VSX NGX обеспечивает динамическую маршрутизацию и позволяет обойтись без пр
18.09.2001 Sun и ЮНИ объявили о начале маркетинговой программы "Освещая Firewall. Next Generation"

дачи конфигурациях.Согласно маркетинговой программе организации, приобретающие Check Point Firewall/VPN-1 вместе с сервером Sun, имеют возможность обучить одного специалиста по авторизованным к
09.10.2000 Система защиты FireWall-1/VPN-1 версии 4.1 компании Check Point сертифицирована по 3 классу защищенности

Корпорация ЮНИ сообщает о завершении сертификации партии систем защиты информации Check Point FireWall-1/VPN-1 новой версии 4.1 Государственной Технической Комиссией при Президенте Россий

Публикаций - 50, упоминаний - 89

Check Point VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 829 43
ЮНИ Корпорация 65 9
ЮНИ 68 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Microsoft Corporation 25775 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 85 2
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
SonicWall 59 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Agilent Technologies 132 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
CSC - Corporation 72 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
WatchGuard Technologies 76 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
CyberGhost VPN 7 1
Netcom 53 1
TS Solution - ТС Солюшен 9 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 35 1
MFASoft - СИС Разработка 27 1
Амикон 20 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10948 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Cisco Systems 5372 1
Veeam Software 345 1
Резонанс НПП 407 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
UMA - United Music Agency 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 8
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 7
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 7
Linux OS 11533 7
Check Point Connectra NGX - Check Point InterSpect NGX 14 5
Check Point OPSEC - Check Point Open Platform for Secure Enterprise Connectivity 13 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Check Point Mobile Secure Workspace - Check Point SecureClient Mobile - Check Point Mobile Access Software Blade 10 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Windows 16882 3
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 2
Aladdin eSafe 37 2
Aladdin eSafe Mail Pack - eSafe Anti-Spam 7 2
Oracle - Sun Fire 113 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 2
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 2
Check Point FireWall 15 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft ActiveX 212 2
Veeam Backup Enterprise Manager 3 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
F5 Networks BIG-IP 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
SonicWall SonicOS 3 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
Microsoft Windows 98 452 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 25 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Зенкин Денис 263 1
Момчилович Ирина 28 1
Разумов Илья 13 1
Грекова Юлия 6 1
Разумов Антон 5 1
Саютин Сергей 4 1
Лепихин Владимир 2 1
Лаптев Андрей 28 1
Цибин Валерий 1 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Kumar Samir - Кумар Самир 2 1
Рожнов Михаил 20 1
Берлизов Владимир 2 1
Christiansen Chris - Кристиансен Крис 4 1
Бегишев Алексей 1 1
Минаков Антон 1 1
Ольков Евгений 6 1
Egner Bob - Эгнер Боб 3 1
Burton Dave - Бартон Дэйв 2 1
Agam Leedor - Агам Лидор 1 1
Shelton William - Шелтон Уильям 2 1
Дягилев Василий 84 1
Ляпунов Игорь 132 1
Кузнецов Андрей 115 1
Лукацкий Алексей 140 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа 24964 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Израиль 2856 2
США - Флорида - Орландо 129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Румыния 753 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Хорватия - Республика 287 1
США - Флорида 786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Философия - Philosophy 530 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Интернет-кафе 310 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
NE Asia Online 313 1
The Verge - Издание 619 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Fortune Global 100 142 1
Dimensional Research 16 1
Datamonitor 83 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
Информзащита Учебный центр 38 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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