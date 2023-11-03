Разделы

Безопасность Администратору
|

«ИТ-экспертиза» выпустила новую версию комплекса ИБ «Сакура»

«ИТ-экспертиза» представила релиз версии комплекса информационной безопасности «Сакура», получивший номер 2.32.

В этой версии появились интеграция с VPN Check Point, управление подключением по SSH к защищаемым серверам и новый механизм исполнения скриптов сервером «Сакура».

Кроме этого, был добавлен режим проверки и обслуживания рабочих мест.

Традиционно в каждом релизе выполняется оптимизация уже существующих механизмов. Сюда попали механизм сбора данных о работе пользователя, быстродействие и эргономика отчетов, взаимодействие с агентами «Сакура» и macOS.

В новой версии реализована поддержка VPN Check Point; реализована новая категория «Без нарушений», чтобы проверять рабочие места и выполнять операции по их обслуживанию; новый механизм исполнения скриптов сервером «Сакура»; управление подключением по SSH к защищаемым серверам (аналогично подключениям по RDP).

Оптимизации: улучшен механизм сбора данных о работе пользователя на рабочем месте; улучшена работа отчетов при работе с рабочими местами, перемещенными в архив; в виджетах рабочего стола нарушения отображаются с различной критичностью; оптимизирован отчет о нарушениях: указывается критичность нарушения; для macOS реализована возможность выполнять снимки экрана в момент нарушений; оптимизировано API «Сакура» для работы с разными версиями агентов; улучшен вывод информации в окне агента «Сакура»;

для упрощения навигации в отчетах реализована возможность закрепления столбца в табличных представлениях; оптимизирована работа с подгруппами видов программного обеспечения

Кроме того, в руководство пользователя добавлено описание процедуры делегирования прав для работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи

Высокоопасная ошибка в GNOME чревата захватом всего Linux

Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз

Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО

В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства

Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще