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Безопасность
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Состоялся релиз программного комплекса «Сакура 2.36»

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила новый релиз «Сакура 2.36» с расширением платформенной поддержки операционных систем, усилением защиты, добавлением интеграций и улучшением производительности.

Ключевые нововведения содержат реализацию поддержки архитектур ARM и x86 для «Агентов Сакура», новые отчеты, улучшенную интеграцию с VPN-решениями (CheckPoint, «Амикон»), подпись агента для Astra Linux, усиленную защиту компонентов ПК ИБ «Сакура» и гибкую синхронизацию с Active Directory. Проведена глубокая оптимизация работы правил контроля и взаимодействия компонентов системы. Кроме этого, исправили обнаруженные ошибки.

Для всех видов операционных систем реализована одновременная поддержка дистрибутивов «Агента Сакура» для архитектур x86 и ARM.

С целью повышения удобства при работе с блоком учета рабочего времени сотрудников реализован отчет «Работа пользователей по дням».

Добавлены возможности интеграции с VPN-решением CheckPoint: использование метода расширенной аутентификации (второй фактор от «Сакура»); возможность не использовать синхронизацию с Active Directory.

Повышена гибкость управления доступом пользователей к сегментам сети в сценариях интеграции с VPN компании «Амикон»: добавлена возможность указывать произвольные коды ответов.

С целью обеспечения работы в замкнутой программной среде (ЗПС) в ОС Astra Linux реализована подпись «Агента Сакура».

Улучшены средства защиты «Агента Сакура» от модификации.

Повышена гибкость синхронизации с Active Directory: добавлены фильтры для групп и для пользователей.

Оптимизация:

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Безопасность

Интеграция с VPN CheckPoint: с целю повышения надежности и быстродействия переработан механизм получения VPN пользователя из сертификатов.

Правила контроля политик безопасности: увеличена скорость выполнения сценариев действия на рабочем месте; увеличена скорость работы проверки с типом «Сетевой доступ»; увеличена скорость работы проверки с типом «Проверка актуальности обновлений ОС».

«Агент Сакура»

С целью сокращения нагрузки на рабочее место при старте «Агента» доработан механизм работы с настройками по умолчанию

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Цифровизация

С целью минимизации передаваемого трафика доработан механизм получения настроек агентов при обращении к серверу «Сакура».

Сокращено количество запросов на разрешения к операционной системе macOS.

Улучшен механизм отправки push-уведомлений для мобильного приложения.

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