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Web Control sPACE PAM

sPACE PAM предназначен для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Включена в реестр отечественного ПО.


19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 1
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro 2
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Web Control и организации, системы, технологии, персоны:

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