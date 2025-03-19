sPACE PAM предназначен для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Включена в реестр отечественного ПО.