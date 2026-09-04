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ГК InfoWatch расширила продуктовый портфель системой управления привилегированным доступом

ГК InfoWatch и компания Web Control DC объединили усилия для формирования комплексного предложения по защите данных. Команда Web Control DC войдет в состав ГК InfoWatch, а ее флагманский продукт — система управления привилегированным доступом sPACE PAM — пополнит продуктовый портфель ГК InfoWatch под названием InfoWatch Privilege Control. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Появление системы управления привилегированным доступом (Privileged Access Management, PAM) в линейке продуктов ГК InfoWatch является логичным шагом развития платформы InfoWatch для защиты данных: привилегированные пользователи могут стать серьезной угрозой для безопасности организации и потенциальным источником утечки информации. По данным аналитиков, в 2025 г. порядка 40% критичных ИБ-инцидентов в России вызваны утечкой или неправомерным использованием привилегированных учетных записей, а 30% подтвержденных кибератак были совершены через компрометацию ИТ-подрядчиков.

InfoWatch Privilege Control позволит обеспечивать контроль привилегированных учетных записей ИТ-администраторов, внешних пользователей, подрядчиков и бизнес-пользователей. Эти аккаунты могут обладать расширенным доступом к критическим системам, серверам, базам данных, сетевому оборудованию и бизнес-приложениям и создавать высокие риски информационной безопасности, что делает их особенно привлекательными для злоумышленников.

«Мы понимаем актуальность контроля действий пользователей с привилегированным доступом для наших заказчиков. В рамках развития нашего продуктового предложения мы стремимся ответить на этот запрос и готовы предоставить полный спектр решений для защиты данных», — сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

«При создании нашей системы контроля привилегированных пользователей мы ориентировались на высокую степень интеграции контроля привилегий в общую инфраструктуру защиты данных корпоративных информационных систем. Компания InfoWatch является признанным лидером в этой области, и мы рады стать частью команды, создающей передовую платформу защиты данных», — сказал сооснователь компании Web Control DC Андрей Акинин.

Система управления привилегированным доступом разработки Web Control DC входит в реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, совместима с основными российскими ОС, включая Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС».

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