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Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Web Control, разработчик sPACE PAM, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу sPACE PAM и сертифицированных редакций Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise (версия 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

sPACE PAM предназначен для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Включена в реестр отечественного ПО.

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Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«В рамках работ по сертификации ФСТЭК мы провели полную интеграцию PAM-системы sPACE с Postgres Pro. Система использует базу данных как внутреннее хранилище для записей сеансов привилегированного доступа и привилегированных учетных данных. Интеграция с Postgres Pro Enterprise 16 позволяет построить отказоустойчивый кластер базы данных на основе отечественного ПО. Компаниям, которые делают акцент на сертификации, мы можем предложить инсталляцию sPACE с Postgres Pro Certified 16», — сказал Игорь Базелюк, операционный директор компании Web Control, один из руководителей проекта PAM-системы sPACE.

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