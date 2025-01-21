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Быков Андрей



21.01.2025 В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance 1
17.04.2024 Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект 1
11.03.2024 Bi.Zone и НИУ МИЭТ запустили совместный обучающий проект 1
26.02.2024 В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ 1
19.12.2023 Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux  1
09.10.2023 Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform 1
04.10.2023 Bi.Zone расширила возможности сервиса Bi.Zone vCISO 1
17.03.2023 BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью 1
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных 1
17.03.2022 BI.ZONE представила обновленную Compliance Platform 1
29.10.2021 У московского программиста кибермошенники украли две квартиры и миллионы рублей 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
22.11.2006 SoftUnit CRM будет продаваться в Японии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Быков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 10
VK - Mail.ru Group 3455 1
Yandex - Яндекс 7343 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
Аналоговые технологии 2769 1
On-demand - "по требованию" 188 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 13 8
Сбер - BI.Zone vCISO 7 2
WhatsApp Messenger 1082 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Сбер - BI.Zone vOffice Expert 2 1
Linux OS 9940 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Сбер - BI.Zone Consulting 5 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Солдатов Андрей 26 1
Солдатов Алексей 98 1
Рейман Леонид 1049 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Булгак Владимир 19 1
Гольдштейн Борис 5 1
Бороган Ирина 7 1
Нетупский Павел 3 1
Мишенков Сергей 2 1
Егорова Виктория 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Парбицкий Александр 1 1
Щербинин Владимир 15 1
Пудов Дмитрий 41 1
Воеводин Владислав 1 1
Сидоренко Валентина 1 1
Левенчук Анатолий 13 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Япония 13283 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Европа 21770 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Латвия - Рига 96 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 154 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 682 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3466 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
WikiLeaks 119 1
Российская газета 270 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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