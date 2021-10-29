Киберпреступники украли у московского программиста две квартиры и миллионы рублей

Житель Москвы, работающий программистом лишился двух квартир и гигантского количества денег, поверив мошеннику, представившемуся сотрудником банка. Вместе со своими подельниками он смог провернуть крупную схему обмана за три месяца.

Крупный улов для мошенников

Киберперступники лишили жителя Москвы, занимающегося разработкой ПО, недвижимости и десятков миллионов рублей сбережений, и все это менее чем за три месяца. Как пишет Baza, они провернули ставшей классической схему обмана, сыграв роль сотрудников банка и сообщив жертве через мессенджер об оформленном на него кредите. Но все пошло слишком хорошо для них и одновременно слишком плохо для обманутого россиянина.

История москвича, имя которого Baza не раскрывает, началась 26 июля 2021 г. с сообщения с WhatsApp от якобы менеджера банка ВТБ, представившегося Александром Парбицким. К сообщению был прикреплен PDF-документ, сообщавший, что от имени москвича была подана заявка на потребительский кредит в размере 2,036 млн руб.

Спустя некоторое время Парбицкий позвонил будущей жертве обмана и сообщил, что для решения возникшей проблемы необходимо обратиться в ближайший офис банка и взять кредит на 1,4 млн руб. «для исчерпывания кредитного потенциала». Псевдо-менеджер убедил россиянина, что за счет этого можно лишить мошенников шанса получить кредит на его имя. «Когда я пришел, отделение было закрыто», – сообщил изданию потерпевший.

Второй этап схемы обмана

Немного позже Парбицкий вновь позвонил и сообщил, что если с первым кредитом не получилось, то «во избежание мошенничества» нужно взять кредит на те же 1,4 млн руб., после чего положить их на банковский счет в Сбербанке, реквизиты которого Парбицкий заблаговременно продиктовал. Пострадавший выполнил все условия, сообщил об этом Парбицкому, и тот в ответ прислал документ из МКБ о полном погашении кредита.

Чрезмерная доверчивость может лишить человека денег и жилья

Но на этом история не закончилась. В конце августа 2021 г. Парбицкий вновь позвонил герою истории с сообщением, что мошенники вновь интересуются им. Но на этот раз их внимание якобы привлекло его имущество.

Парбицкий сообщил, что на одну из квартир рассказчика некий неизвестный оформил электронную заявку на продажу. По словам звонившего, единственным выходом из ситуации была реальная сделка по продаже квартиры.

Мошенник направил потерпевшего в некое Министерство недвижимости на Новом Арбате. По указанному адресу обнаружилось агентство «Министерство нежвижимости», однако грубая опечатка в названии не отпугнула человека, стремившегося защитить свою собственность от поползновений мошенников.

Сотрудники агентства с готовностью предложили «клиенту» купить его квартиру, и уже на следующий день состоялась ее оценка, которую провели некие Петр и Антон. «Эксперты» оценили жилплощадь в 7 млн руб.

Потеря первой квартиры

В самом начале сентября 2021 г. неназванный покупатель квартиры арендовал в неустановленном банке ячейку и положил в нее 6,835 млн руб. Это стоимость квартиры с учетом задолженности. После этого жертва мошенничества и покупатель при непосредственном участии сотрудника агентства «Министерство нежвижимости» заверили сделку у нотариуса.

Спустя неделю теперь уже бывший владелец квартиры забрал деньги из ячейки и тут же положил их на счет по реквизитам, заранее указанным Парбицким. «В ответ он прислал PDF-документ о том, что проданная квартира арестована банком и перепродана не будет, а после установления преступников, которые хотели ее продать, недвижимость будет возвращена мне в собственность», – сообщил изданию потерпевший.

Передача полномочий новому мошеннику и потеря второй квартиры

В одном из следующих звонков Парбицкий сообщил москвичу, что дальше вопрос с возвратом квартиры будет вести сотрудник непосредственно Центробанка – некий Алексей Смирнов. Ждать его появления долго не пришлось – уже на следующий день после передачи ему полномочий он позвонил с тревожной новостью.

Мошенник заявил, что вторая квартира москвича, расположенная по все той же улице Куусинена, тоже под угрозой, так как по неизвестным причинам находится в залоге у агентства «Ассистент недвижимости».

Схема кражи квартиры была очень похожей на первую, хотя и с некоторыми изменениями. Смирнов сразу сообщил, что единственный вариант снять залог на жилплощадь – это заключение договора купли-продажи с агентством. В противном случае для возврата квартиры придется выплатить залог в размере 5 млн руб., иначе она перейдет в собственность агентства.

От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании Инновации и стартапы

Россиянин согласился на эти условия и 22 сентября 2021 г. оценщик из агентства оценил квартиру в 11 млн руб. «Сделку было решено провести в два этапа – передача собственности и выписка из квартиры», – рассказал Baza потерпевший.

28 сентября покупатель Алексей и оценщик Егор провели сделку купли-продажи у нотариуса. Жертва мошенничества заранее открыл счет в Райффайзенбанке, на который были отправлены два платежа на 8 млн руб. и 3 млн руб. После этого он обналичил 7,8 млн руб. с учетом комиссии и перевел их через банкомат на шесть карт Росбанка, реквизиты которых указал Смирнов (сотрудник Центробанка).

«После этого Смирнов сказал, что, пока мне не пришли остальные деньги за квартиру, он сам внесет 2 млн руб. из резервов Центробанка. Мне же необходимо найти только 1 млн руб. и внести их на карты, с которых деньги позднее вернутся обратно», – рассказал москвич изданию.

Финальный этап

7 октября 2021 г. россиянин путем перевода на дебетовый счет обналичил с кредитных карт 700 тыс. руб., после чего приплюсовал к ним еще 300 тыс. из личных сбережений и перевел все деньги на одну из ранее указанных карт Росбанка.

После этого Смирнов потребовал от него отказаться от прописки, чтобы тот мог перечислить оставшиеся 3 млн руб. Далее последовал звонок от его одного мошенника, представившегося заместителем прокурора Москвы Андрея Быкова. Тот звонил с той же просьбой, но мотивировал это тем, что препятствование сделке может помешать задержать преступника, который всю эту историю с квартирами и затеял.

Жертва обмана внял доводам «зампрокурора», выполнил все условия и после поступления 3 млн руб. вывел 2,88 млн руб. с учетом комиссии и 15 октября 2021 г. перевел их на карты Росбанка.

Алексей Смирнов, якобы сотрудник Центробанка, решил забрать у потерпевшего оставшиеся деньги и сообщил, что ему нужно закрыть некий протокол безопасности. Этот процесс якобы включает перевыпуск всех имеющихся у жертвы карт, поэтому ему нужно снять в них все деньги и перевести их на одну из ранее указанных карт Росбанка. Москвич выполнил и это требование, отдав мошеннику в общей сложности еще 410 тыс. руб.

Жадность мошенников и прозрение жертвы

Москвич, ставший жертвой колоссального по своим масштабам обмана, понял, что все это время общался с мошенниками, лишь после того, как Смирнов заявил о необходимости продать еще и третью квартиру. Он мотивировал это тем, что данный шаг необходим для закрытия протокола. В общем итоге житель столицы, попавшийся на банальную и широко известную схему обмана, лишился двух квартир и 20 млн руб.

Подобных примеров по всей стране много, и отличаются они лишь суммами ущерба, псевдонимами мошенников и названиями банков, в которых они якобы работают. В феврале 2021 г. CNews освещал случай, когда злоумышленники украли у жителя Москвы 600 тыс. руб., ограничившись всего лишь одним звонком. Они выведали у него набор персональных данных, необходимый для вывода средств с банковского счета, и без промедления воспользовались появившейся возможностью обогатиться.

Вывод из всего этого можно сделать лишь один – отвечать на сообщения и звонки с неизвестных номеров стоит лишь в самом крайнем случае.