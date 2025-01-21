В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance

BI.Zone GRC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, эффективно управлять процессами безопасности и снижать киберриски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Продукт создан на базе BI.Zone Compliance Platform, которая более трех лет помогала российским организациям выполнять требования законодательства. За это время потребности рынка возросли, задачи в сфере управления безопасностью усложнились — понадобилось новое решение.

При создании BI.Zone GRC специалисты компании учитывали ключевые проблемы организаций. Например, необходимость регулярно обновлять множество процессов и документов из-за большого объема законодательных требований, которые часто меняются. К тому же данные обычно не структурированы, их очень много, поэтому анализировать информацию трудно. Из-за этого компании не могут объективно оценить и приоритизировать риски безопасности. Дополнительные препятствия создает высокая нагрузка на штатных специалистов и сложности взаимодействия между ИT-отделом и службами кибербезопасности.

Возможности BI.Zone GRC охватывают два ключевых направления: управление комплаенсом, которое позволяет автоматизировать выполнение требований законодательства по защите персональных данных, критических информационных инфраструктур и государственных информационных систем; автоматизация процессов безопасности, которая облегчает управление активами и уязвимостями в IT-инфраструктуре компании, дает возможность проводить аудиты, формировать на их основе отчеты, разрабатывать планы развития и отслеживать их выполнение.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC: «BI.Zone GRC пришла на смену BI.Zone Compliance Platform как более эффективное решение для управления цифровыми рисками. Мы создали этот продукт, чтобы помочь компаниям справляться с растущим объемом требований законодательства, высокой нагрузкой на специалистов и сложностями в управлении безопасностью. По нашей оценке, BI.Zone GRC позволяет в 2,2 раза сократить расходы на выполнение требований регуляторов и в четыре раза ускорить устранение уязвимостей благодаря модульному подходу. При этом решение повышает зрелость процессов в соответствии с бизнес-целями компании».

Платформа подходит российским организациям, в том числе группам компаний любого размера, которым нужно построить новый процесс кибербезопасности или автоматизировать имеющийся. BI.Zone GRC будет полезна субъектам КИИ любых отраслей, госорганизациям, федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), а также организациям с господдержкой.