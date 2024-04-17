Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект

Специалисты Bi.Zone поделятся опытом со студентами Российского университета транспорта (МИИТ), а также помогут им освоить современные инструменты для автоматизации выполнения требований законодательства по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Российские организации остро нуждаются в квалифицированных специалистах по кибербезопасности. Таким профессионалам важно не только обладать навыками противодействия киберугрозам, но и хорошо знать законодательство в этой области. Соблюдение требований регуляторов помогает минимизировать риск утечки данных, а также финансовые и репутационные потери.

Bi.Zone и кафедра «Управление и защита информации» Института транспортной техники и систем управления РУТ запустили совместный проект, в рамках которого эксперты Bi.Zone Consulting поделятся со студентами практическим опытом на лекциях и конференциях.

Учащиеся также примут участие в мастер-классах, где освоят инструменты автоматизации процессов в соответствии с обязательными требованиями в области защиты персональных данных (ПДн), критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственных информационных систем (ГИС).

«Обучение будет проходить с помощью Bi.Zone Compliance Platform — платформы для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства по ПДн, ГИС и КИИ. С помощью полученных знаний студенты смогут оценивать эффективность мер безопасности, разрабатывать и актуализировать модель угроз, проектировать систему защиты, а также готовиться к аттестации информационных систем», — сказал Андрей Быков, руководитель центра консалтинга в области защиты данных, Bi.Zone.

«Благодаря сотрудничеству с Bi.Zone, наши студенты получат уникальную возможность расширить профессиональные навыки. Партнерство позволит им набраться опыта в решении сложных задач. Вместе с Bi.Zone мы будем готовить востребованных специалистов, готовых к решению сложных и актуальных задач в сфере кибербезопасности», — сказала Валентина Сидоренко, д.т.н., профессор, кафедры «Управление и защита информации» ИТТСУ РУТ (МИИТ).