BI.ZONE представила обновленную Compliance Platform

Теперь платформа позволяет пользователям автоматизировать управление процессами обработки персональных данных (ПДн) не только по российским, но и по европейским стандартам GDPR. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Недостаток ресурсов и компетентных сотрудников для оценки защищенности ПДн — основные сложности, с которыми сталкиваются организации на фоне возросшего ущерба от утечек данных. Взломы баз ударяют по репутации, вызывают отток клиентов, а еще грозят юридическими санкциями. Суммы штрафов при утечках персональных данных могут достигать внушительных размеров — до 18 млн руб. (Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ).

Веб-платформа BI.ZONE Compliance Platform решает эту проблему, автоматизируя процессы, связанные с комплаенсом и соблюдением норм, установленных законодательством. Это снижает риск утечек и привлечения к ответственности за них, а также затраты на персонал.

Новая версия продукта полностью автоматизирует большинство процессов обработки и защиты персональных данных:

• моделирование угроз и оценку рисков с использованием статистики;

• инвентаризацию процессов обработки ПДн, вовлеченных систем и третьих лиц;

• создание документации, отвечающей требованиям 152-ФЗ и GDPR, в том числе с помощью конструктора любых динамических документов;

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

• проведение аудитов и оценок, подготовку рекомендаций по их итогам.

«Обновленная платформа на 40% ускоряет построение зрелого процесса управления персональными данными с нуля. А на моделирование угроз по новой методике ФСТЭК с помощью платформы уйдет в 3–10 раз меньше времени», — отметил продуктовый менеджер BI.ZONE Compliance Platform Андрей Быков.

С июня 2021 г. продукт входит в реестр отечественного ПО.

***

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.