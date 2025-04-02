Bi.Zone GRC: обновленный модуль упростит выполнение требований по защите КИИ

Bi.Zone GRC обновила модуль Compliance Management, который нужен для автоматизации комплаенса. Он позволяет проводить анализ применимости и выполнять требования регуляторов по персональным данным, критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственным информационным системам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone GRC — это комплексная платформа для автоматизации ключевых процессов кибербезопасности, управления уязвимостями и защиты ИТ-активов. Включена в реестр отечественного ПО и полностью совместима с российскими операционными системами.

Изменения

Сбор и анализ данных. Автоматические загрузка и анализ информации экономят в четыре раза больше ресурсов, чем ручной ввод. Обновленная платформа собирает сведения о системах, компонентах и средствах защиты через коннекторы. Это позволяет формировать дерево связей, которое наглядно показывает клиенту полную структуру системы, отображая все устройства и их соединения. Такое решение исключает ошибки, экономит ресурсы и обеспечивает полное представление об объектах ключевой информационной инфраструктуры (ОКИИ).

Контроль актуальности ИТ-инфраструктуры. Теперь система непрерывно мониторит соответствие документации реальному состоянию и оповещает о расхождениях. Еще модуль выявляет потенциальные угрозы благодаря анализу несоответствия между данными об инфраструктуре и моделями угроз.

Упрощение и стандартизация процессов. Платформа дает возможность создавать типовые ОКИИ и процессы, адаптированные к особенностям различных отраслей. Это актуально для групп компаний и крупных организаций. Обновление делает процесс администрирования проще и повышает уровень стандартизации операций.

Оптимизация категорирования. Сотрудникам больше не придется прилагать лишние усилия для консолидации данных во всех подразделениях. В платформу встроены инструменты, которые запускают опросы для комиссии по категорированию, а также автоматизированный анализ критериев значимости.

Автоматическое моделирование угроз. Платформа самостоятельно оценивает угрозы и риски, что снижает потребность в ручном анализе.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Соблюдение требований по защите КИИ — непростая задача. Мы обновили Bi.Zone GRC и сделали ее в 10 раз быстрее, проще и эффективнее благодаря автоматизации ключевых процессов».