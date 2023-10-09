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Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России №77.

Дефицит ресурсов и опытных специалистов по защите персональных данных (ПДн) — основные трудности, с которыми сталкиваются компании, когда им нужно обеспечить соблюдение требований законодательства в области ПДн. Bi.Zone Compliance Platform позволяет автоматизировать соответствующие процессы. Благодаря автообновлению платформа учитывает все изменения в нормативных актах и помогает сэкономить ресурсы при актуализации документов.

В рамках обновления в Bi.Zone Compliance Platform появились новые функции, которые делают ее универсальным решением для автоматизации выполнения требований законодательства.

Теперь компании с помощью платформы могут оценить, насколько применяемые меры безопасности в информационных системах соответствуют требованиям законодательства. Bi.Zone Compliance Platform проанализирует данные об ИТ-инфраструктуре и выдаст отчет о соответствии требованиям таких нормативных актов, как приказы ФСТЭК России №17 и №21, постановление Правительства №1119, приказы ФСБ №378 и №524. Ознакомиться с ними и другими приказами и постановлениями можно прямо на платформе.

После того как Bi.Zone Compliance Platform проанализирует применяемые меры защиты на соответствие требованиям регуляторов, она разработает для компании модель угроз — документ с перечнем актуальных угроз безопасности и аналитикой. Это поможет оценить возможные риски и вероятность их реализации. Модель угроз будет автоматически обновляться при изменении инфраструктуры организации или законодательства.

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На основе проведенного анализа, а также актуальной модели угроз Bi.Zone Compliance Platform поможет организациям спроектировать систему защиты информации.

Благодаря новым функциям платформа также поможет компаниям подготовить информационные системы персональных данных (ИСПДн) и государственные информационные системы (ГИС) к аттестации или переаттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России №77. Bi.Zone Compliance Platform разработает полный комплект подтверждающей документации и актуализирует его при любых изменениях.

«Ранее Bi.Zone Compliance Platform концентрировалась только на соблюдении норм законодательства по ПДн. Теперь это инструмент, который позволяет организациям выполнять требования регуляторов по ПДн и ГИС, автоматизировать проектирование практической системы защиты информации и подготовиться к аттестации. Это делает Bi.Zone Compliance Platform идеальным выбором для компаний, стремящихся соблюдать законодательство, независимо от их специфики и сферы деятельности», — отметил Андрей Быков, руководитель центра консалтинга в области защиты данных Bi.Zone.

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