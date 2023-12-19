Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux

Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

По итогам испытаний эксперты подтвердили, что вся функциональность Bi.Zone Compliance Platform доступна пользователям Astra Linux. Таким образом, решение можно применять на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в автоматизированных ГИС и системах управления производственными и технологическими процессами. Совместимость подтверждена сертификатом программы технологического партнерства Ready for Astra.

С помощью Bi.Zone Compliance Platform компании могут оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России № 77. Платформа учитывает все изменения в нормативных актах и экономит ресурсы при обновлении документов. Bi.Zone Compliance Platform также автоматизирует учет персональных данных и дает возможность централизованно управлять процессами обработки персональных данных во всех филиалах организации через личный кабинет.

Astra Linux — российская операционная система со встроенными средствами защиты информации (СЗИ). Она обеспечивает высочайший уровень безопасности при обработке информации разной степени конфиденциальности. Astra Linux имеет сертификаты отечественных регуляторов, что позволяет использовать ее как в корпоративном, так и государственном секторе, в том числе при работе с ГИС, КИИ и даже гостайной.

Андрей Быков, руководитель центра консалтинга в области защиты данных, Bi.Zone: «Мы постоянно развиваем Bi.Zone Compliance Platform, учитывая особенности инфраструктуры и потребности клиентов. Теперь организации, использующие ОС Astra Linux, могут быть уверены не только в том, что встроенные СЗИ обеспечат безопасную работу ИТ-инфраструктуры, но и в том, что актуальное законодательство по защите ПДн и ГИС будет соблюдено благодаря нашему продукту. Сотрудничество с «Группой Астра» — новый шаг, который позволит нашим клиентам выполнить требования регуляторов, связанные с необходимостью перехода российских организаций на отечественное ПО».

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Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества, «Группа Астра»: «Cертификация Bi.Zone Compliance Platform по программе Ready for Astra имеет, без преувеличения, стратегическое значение. По результатам экспертных проверок мы можем на 100% гарантировать, что решение корректно работает в среде сертифицированной ОС. Наша команда благодарна коллегам из компании Bi.Zone за сотрудничество и планирует продолжить его развитие, чтобы в распоряжении заказчиков всегда были современные и отвечающие их потребностям технологии, позволяющие автоматизировать создание системы защиты, управлять ее процессами и развитием, быстро выполнять требования регуляторов».

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 года компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.