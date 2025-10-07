Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности

Модуль повышает прозрачность всех процессов управления и тем самым упрощает ведение задач в организациях, в том числе в холдингах. Ключевая задача модуля Process Management — облегчить управление кибербезопасностью: от коммуникации внутри команд до контроля метрик эффективности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Модуль объединяет основные операционные функции в едином пространстве. Это позволяет организациям стандартизировать процессы кибербезопасности, повысить качество исполнения задач и снизить риски, вызванные человеческим фактором.

Ключевые возможности модуля Process Management

– Новости и чаты. Сотрудники в одной компании или организациях внутри холдинга могут оперативно общаться в корпоративных чатах и с помощью рассылок.

– Управление задачами. Блок для автоматизированной постановки и контроля задач помогает использовать ресурсы команд кибербезопасности. Он представлен в виде интерфейса, который наглядно отображает проекты, их статус, а также активные задачи и ключевые метрики.

– События и мероприятия. Общий календарь для планирования и контроля процессов помогает вовремя выполнять критически важные действия. В результате снижается риск регуляторных нарушений и вытекающих финансовых или репутационных потерь.

– Библиотека. Единый центр хранения документации обеспечивает сотрудникам быстрый доступ к актуальным версиям регламентов, политик и отчетов. Теперь головная компания может направлять документы в дочерние структуры и организовывать цикл согласования. Это ускоряет аудит и повышает слаженность процессов на уровне всей организации.

– Опросы. Онлайн-опросы внутри компании и среди подрядчиков помогают заранее выявлять зоны риска. Информация объединяется с данными из других блоков, что позволяет быстрее реагировать и принимать соответствующие решения.

– Метрики. Визуализация KPI в режиме реального времени делает процессы кибербезопасности прозрачными для руководства и упрощает контроль над исполнением задач.

– ИИ-помощник Bi.Zone Cubi. ИИ-ассистент повышает эффективность работы команд кибербезопасности за счет автоматизации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Management позволяет компаниям взять их под полный контроль. Он обеспечивает прозрачность для руководства, ускоряет выполнение задач и помогает снизить риски несоответствий и инцидентов. Мы создали инструмент, который делает работу специалистов проще и эффективнее».