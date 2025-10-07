Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности

Модуль повышает прозрачность всех процессов управления и тем самым упрощает ведение задач в организациях, в том числе в холдингах. Ключевая задача модуля Process Management — облегчить управление кибербезопасностью: от коммуникации внутри команд до контроля метрик эффективности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Модуль объединяет основные операционные функции в едином пространстве. Это позволяет организациям стандартизировать процессы кибербезопасности, повысить качество исполнения задач и снизить риски, вызванные человеческим фактором.

Ключевые возможности модуля Process Management

– Новости и чаты. Сотрудники в одной компании или организациях внутри холдинга могут оперативно общаться в корпоративных чатах и с помощью рассылок.

Управление задачами. Блок для автоматизированной постановки и контроля задач помогает использовать ресурсы команд кибербезопасности. Он представлен в виде интерфейса, который наглядно отображает проекты, их статус, а также активные задачи и ключевые метрики.

– События и мероприятия. Общий календарь для планирования и контроля процессов помогает вовремя выполнять критически важные действия. В результате снижается риск регуляторных нарушений и вытекающих финансовых или репутационных потерь.

– Библиотека. Единый центр хранения документации обеспечивает сотрудникам быстрый доступ к актуальным версиям регламентов, политик и отчетов. Теперь головная компания может направлять документы в дочерние структуры и организовывать цикл согласования. Это ускоряет аудит и повышает слаженность процессов на уровне всей организации.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

– Опросы. Онлайн-опросы внутри компании и среди подрядчиков помогают заранее выявлять зоны риска. Информация объединяется с данными из других блоков, что позволяет быстрее реагировать и принимать соответствующие решения.

– Метрики. Визуализация KPI в режиме реального времени делает процессы кибербезопасности прозрачными для руководства и упрощает контроль над исполнением задач.

– ИИ-помощник Bi.Zone Cubi. ИИ-ассистент повышает эффективность работы команд кибербезопасности за счет автоматизации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Management позволяет компаниям взять их под полный контроль. Он обеспечивает прозрачность для руководства, ускоряет выполнение задач и помогает снизить риски несоответствий и инцидентов. Мы создали инструмент, который делает работу специалистов проще и эффективнее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще