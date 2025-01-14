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Индексная книга (каталог) CNews*
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BeyondTrust Bomgar Lieberman Software Symark

BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark


14.01.2025 Китайские хакеры взломали Минфин США 1
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 1
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация 1
31.10.2023 Создателя знаменитого мессенджера паролей 1Password попытались взломать по сложной схеме 1
20.02.2014 Web Control привез в Россию систему управления привилегированными учетными записями от Lieberman Software 2
28.12.2011 Уязвимость в GSM-сетях позволяет атаковать миллиарды абонентов 1
19.09.2007 PowerADvantage: агент доступа к Active Directory для Linux и UNIX 1
24.08.2007 Privilege Manager 3.5 упрощает работу с Windows Vista 1
23.08.2007 Программа сброса паролей от Lieberman: теперь и для Vista 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

BeyondTrust и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Vodafone Group 1370 1
Lenovo Motorola 3501 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24624 1
Red Hat 1305 1
Cloudflare 104 1
Google LLC 11775 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Okta 17 1
Red Hat CoreOS 8 1
Системы документооборота 498 1
One Identity 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
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Apple macOS 2059 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Samba 146 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 331 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Red Hat Podman 11 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Web Control - sPACE PAM 2 1
Акинин Андрей 3 1
Смородинский Лев 1 1
Lieberman Philip - Либерман Филип 2 1
Зайцев Михаил 260 1
Базелюк Игорь 2 1
Шакиров Эдуард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Таиланд - Королевство 816 1
Марокко - Королевство 208 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
NYT - The New York Times 1054 1
DarkReading.com 105 1
Bloomberg 1286 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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