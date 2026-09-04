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InfoWatch Web Control sPACE PAM
sPACE PAM предназначен для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Включена в реестр отечественного ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 7
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
|Базелюк Игорь 4 4
|Акинин Андрей 5 3
|Шакиров Эдуард 1 1
|Касперская Наталья 320 1
|Кузнецов Александр 164 1
|Окулесский Василий 26 1
|Быков Андрей 32 1
|Рожнов Михаил 20 1
|Шаврова Ксения 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167282 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 1
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