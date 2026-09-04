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InfoWatch Web Control sPACE PAM

sPACE PAM предназначен для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Включена в реестр отечественного ПО.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.09.2026 ГК InfoWatch расширила продуктовый портфель системой управления привилегированным доступом 1
23.03.2026 Система sPACE PAM получила сертификат ФСТЭК России 1
10.03.2026 Решение для управления привилегированным доступом sPACE PAM совместимо с «Альт СП» 1
10.07.2025 MFASoft Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM 1
21.03.2025 Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control 2
19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 1
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro 2
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Web Control - Вэб Контрол ДК 22 9
InfoWatch - Инфовотч 1190 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 382 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 968 2
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Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
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БВК-Групп - Скатерть-самобранка - ТПП Вкусные Консервы 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
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