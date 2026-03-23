Система sPACE PAM получила сертификат ФСТЭК России

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM прошла сертификационные испытания ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это подтверждает ее высокий уровень безопасности и позволяет использовать в организациях с повышенными требованиями к безопасности, включая объекты КИИ и АСУТП до первой категории значимости включительно, государственные информационные системы (ГИС) и информационные системы персональных данных до первого уровня защищенности включительно. Об этом CNews сообщили представители «Вэб Контрол ДК».

Сертификат соответствия № 5040 выдан 12 февраля 2026 г. сроком на пять лет.

В эпоху цифровой экономики информационная безопасность является условием нормального функционирования бизнеса. Контроль привилегий выступает одним из базовых компонентов системы безопасности, и системы управления привилегированным доступом стали стандартным арсеналом ИБ современной компании. Они позволяют выполнить требования регулятора и значительно снизить риски несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре предприятия.

sPACE PAM обладает всем стандартным функционалом PAM-системы, к которому относятся обеспечение контролируемого привилегированного доступа, управление жизненным циклом привилегированных учетных записей, мониторинг сеансов доступа и фиксация действий пользователя. В дополнение к традиционному функционалу решение позволяет временно предоставить пользователям минимально необходимые для работы разрешения и автоматически отозвать их после выполнения задачи (least privilege just in time). Децентрализация процедуры согласования доступа экономит время и управленческий ресурс. Отличительной чертой sPACE PAM является способность системы обеспечить контролируемый доступ к любым ИТ-системам, включая унаследованные системы с проприетарными протоколами. При этом подключение новых объектов администрирования могут производить ИТ-специалисты компании заказчика, что важно для тех организаций, в которых из соображений конфиденциальности доступ вендора к ИТ-ресурсам должен быть ограничен. Система sPACE PAM работает в полностью защищенной среде, компонентами которой являются отечественные сертифицированные решения.

Сертификация ФСТЭК является надежным маркером качества и функциональности решения, нацеленность на сертифицированную продукцию становится общей практикой. Сертификация sPACE PAM подтвердила его соответствие требованиям качества и надежности продукта.

«Получение сертификата ФСТЭК — важная веха в развитии продукта. Это не только новые возможности по применению нашего решения в государственных учреждениях и на объектах критической инфраструктуры, но и существенное повышение его качества и безопасности. В процессе сертификации мы не только подтвердили безопасность системы sPACE PAM, но и существенно оптимизировали процесс разработки благодаря внедрению требований РБПО. Благодарим ФСТЭК за доверие и ФОБОС НТ за методическую помощь в выстраивании процессов РБПО», — сказал Андрей Акинин, генеральный директор «Вэб Контрол ДК».

