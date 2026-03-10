Решение для управления привилегированным доступом sPACE PAM совместимо с «Альт СП»

Компания «Вэб Контрол ДК» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость системы управления привилегированным доступом sPACE PAM с операционной системой «Альт СП». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Результаты тестирования зафиксированы двусторонним сертификатом.

sPACE PAM — безагентское российское решение для управления, контроля и аудита привилегированного доступа, полностью исключающее компрометацию привилегированных учетных записей, в том числе технических.

«Альт СП» — дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированный ФСТЭК России. В её состав входит система управления базами данных, сертифицированная на соответствие приказу №64 ФСТЭК России по четвертому классу защиты.

Совместное использование sPACE PAM и «Альт СП» исключит компрометацию привилегированных данных и обеспечит работу в защищенной ИТ-среде.