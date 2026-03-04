Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

ФМБА России ФЦМН ФГБУ Федеральный центр мозга и нейротехнологий

ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства – головное учреждение страны в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии головного мозга, инсульте, эпилепсии, нейродегенеративных, аутоимунных и демиелинизирующих заболеваниях, а также ведущий центр компетенций в области медицинской реабилитации, обладающий уникальным научно-производственным комплексом.

Основными целями деятельности учреждения являются проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области биомедицины и нейротехнологий, цереброваскулярной патологии и инсульта; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов 1
23.07.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» работают лаборатории мирового уровня 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
23.10.2023 В России будут использовать ИИ для реабилитации перенесших инсульт 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 1
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 18 2
НейроЧат 7 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 186 2
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Нейрософт 4 1
Сенсорные Системы 75 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 1
Ovision - Овижн 50 1
Cisco Systems 5241 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14748 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 344 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 1
Ланит Интеграция 214 1
Авантаж 70 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Neuralink 21 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 72 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 135 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3291 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 580 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3544 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 161 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2767 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 448 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19077 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74290 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26259 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16723 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15025 2
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 54 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9435 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6976 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9846 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23459 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4195 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12768 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1858 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12401 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4077 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13159 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 177 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 523 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 103 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 518 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1038 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22098 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6060 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4568 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10080 1
Маркировка - Marking 1247 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11230 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2422 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2357 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1128 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 925 1
Трансфер технологий 157 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1143 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 265 1
Новые облачные технологии - МойОфис 913 1
Microsoft Windows 16475 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
CloudМТS 25 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 586 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 967 1
Белоусов Всеволод 2 2
Галицкий Александр 107 2
Лебедев Михаил 71 2
Пугачев Павел 63 2
Каплан Александр 3 2
Храмов Александр 6 2
Горбань Александр 3 2
Садовничий Виктор 62 1
Шустер Дмитрий 4 1
Лазько Елена 1 1
Шамаев Иван 1 1
Давидюк Андрей 11 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
Планкин Ростислав 1 1
Абрамова Марина 1 1
Макевнин Борис 44 1
Алексеева Олеся 18 1
Блохин Максим 2 1
Зарубина Камила 10 1
Городничев Михаил 5 1
Рагулин Богдан 1 1
Гарбузов Анатолий 143 1
Путин Владимир 3397 1
Мишустин Михаил 756 1
Собянин Сергей 504 1
Панков Александр 79 1
Комиссаров Дмитрий 239 1
Паршин Максим 323 1
Иванов Алексей 155 1
Дегтев Геннадий 270 1
Голикова Татьяна 56 1
Асланян Ани 12 1
Шелобков Алексей 44 1
Вайно Антон 25 1
Фурсин Алексей 158 1
Кулешов Денис 16 1
Сергеев Александр 32 1
Образцова Мария 2 1
Осадчий Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 3
Земля - планета Солнечной системы 10712 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 2
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 52 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4129 1
Европа 24713 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Южная Корея - Республика 6895 1
Япония 13584 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6099 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Индия - Bharat 5742 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Канада 5002 1
Израиль 2796 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 1
Франция - Французская Республика 8017 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2162 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1598 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Сербия - Республика 361 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10819 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9760 7
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1299 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17508 4
Здравоохранение - Реабилитация 421 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55312 4
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5993 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1330 2
Зоология - наука о животных 2796 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4414 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1257 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 492 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 207 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8265 2
Философия - Philosophy 504 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1441 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 110 1
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 1
Ergonomics - Эргономика 1695 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6319 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2230 1
CNews Мишень 173 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 3
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 233 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 2
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 9 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 7 1
Минздрав РФ - ЛРЦ - Лечебно-реабилитационный центр НМИЦ ФГАУ Минздрава России 1 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 7 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2046 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 203 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 79 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
День молодёжи - 27 июня 1014 1
Российская креативная неделя 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2601 1
World Summit Awards 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240