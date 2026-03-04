ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства – головное учреждение страны в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии головного мозга, инсульте, эпилепсии, нейродегенеративных, аутоимунных и демиелинизирующих заболеваниях, а также ведущий центр компетенций в области медицинской реабилитации, обладающий уникальным научно-производственным комплексом.

Основными целями деятельности учреждения являются проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области биомедицины и нейротехнологий, цереброваскулярной патологии и инсульта; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.