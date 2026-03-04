Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФМБА России ФЦМН ФГБУ Федеральный центр мозга и нейротехнологий
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства – головное учреждение страны в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии головного мозга, инсульте, эпилепсии, нейродегенеративных, аутоимунных и демиелинизирующих заболеваниях, а также ведущий центр компетенций в области медицинской реабилитации, обладающий уникальным научно-производственным комплексом.
Основными целями деятельности учреждения являются проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области биомедицины и нейротехнологий, цереброваскулярной патологии и инсульта; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.
СОБЫТИЯ
ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
|Белоусов Всеволод 2 2
|Галицкий Александр 107 2
|Лебедев Михаил 71 2
|Пугачев Павел 63 2
|Каплан Александр 3 2
|Храмов Александр 6 2
|Горбань Александр 3 2
|Садовничий Виктор 62 1
|Шустер Дмитрий 4 1
|Лазько Елена 1 1
|Шамаев Иван 1 1
|Давидюк Андрей 11 1
|von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
|Планкин Ростислав 1 1
|Абрамова Марина 1 1
|Макевнин Борис 44 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Блохин Максим 2 1
|Зарубина Камила 10 1
|Городничев Михаил 5 1
|Рагулин Богдан 1 1
|Гарбузов Анатолий 143 1
|Путин Владимир 3397 1
|Мишустин Михаил 756 1
|Собянин Сергей 504 1
|Панков Александр 79 1
|Комиссаров Дмитрий 239 1
|Паршин Максим 323 1
|Иванов Алексей 155 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Асланян Ани 12 1
|Шелобков Алексей 44 1
|Вайно Антон 25 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Кулешов Денис 16 1
|Сергеев Александр 32 1
|Образцова Мария 2 1
|Осадчий Алексей 2 1
|CNews Мишень 173 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.