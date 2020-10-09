«Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах

Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний Ланит) при поддержке компании Cisco. Решение, функционирующее на основе сетевой инфраструктуры Cisco, позволяет обеспечить удаленное присутствие экспертов в «красных» зонах для оперативного взаимодействия и консультации. Данное внедрение стало первым в России проектом глобальной программы Country Digital Acceleration (CDA), действующей в 37 странах, в рамках которой Cisco ускоряет национальные программы цифровой трансформации, создает новые рабочие места и содействует экономическому росту за счет внедрения инноваций.

Телемедицинская система, созданная компанией «Ланит-Интеграция», одним из ключевых партнеров Cisco, позволяет минимизировать физическое присутствие докторов в зонах риска и обеспечить их удаленное взаимодействие с коллегами в онлайн-режиме. В основе технологического решения – «умные очки» со встроенной видеокамерой и компактным экраном, которые функционируют и соединяются с другими устройствами благодаря единой информационной среде на основе беспроводных и сетевых решений Cisco. «Ланит-Интеграция» при поддержке вендора передала данную систему на безвозмездной основе трем московским больницам: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» и ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России.

Типичный сценарий использования телемедицинской системы следующий: специалист вступает в непосредственный контакт с больным коронавирусом и подключает «умные очки», при этом голосовое управление дает ему полную свободу рук во время проведения процедур. Специалист автоматически устанавливает голосовой или видеоконтакт с удаленным экспертом, который в режиме реального времени оказывает консультацию и получает видео с «умных очков». При этом специалист, находящийся рядом с пациентом, может отправлять удаленному эксперту файлы и/или фотоматериалы. По мере необходимости к трансляции можно подключить до десяти удаленных экспертов. Таким образом, система, с одной стороны, помогает оказывать более эффективную медицинскую помощь пациентам, а с другой – снизить риски инфицирования коронавирусом докторов.

Ростислав Планкин, директор по развитию решений VR&AR «Ланит-Интеграция», отметил: «Концепт проекта был разработан ещё в прошлом году для промышленной сферы. В условиях пандемии мы оперативно адаптировали решение под требования медицинского персонала и создали систему для снижения рисков врачей и минимизации контактов с зараженными. Сейчас перед нами новый вызов – адаптировать продукт под задачи мирного времени, чтобы он применялся, например, в хирургии, при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а также в медицине катастроф».

«Пандемия ярко продемонстрировала важность надежной удаленной связи во всех индустриях. Однако сфера здравоохранения – это область, в которой необходимость эффективного удаленного взаимодействия особенно острая, – сказал Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам Cisco Россия. – Реализованный проект служит яркой иллюстрацией того, что миссия инновационных технологий заключается не только в том, чтобы делать жизнь людей комфортнее, а бизнесы – эффективнее. Очень часто ИТ оказывают огромное влияние на такие социально важные сферы, как образование и здравоохранение. Мы гордимся, что вместе с партнерами смогли принять участие в этом важнейшем проекте».

В ближайшие время телемедицинская система, разработанная «Ланит-Интеграция», станет доступна и для других клиник в качестве эффективного универсального средства удаленной связи между докторами, в том числе для борьбы с коронавирусной инфекцией.