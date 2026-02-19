Разделы

РАН СО Институт цитологии и генетики Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН


СОБЫТИЯ


19.02.2026 В НГУ разработали и запатентовали программу для персонального подбора лекарств 1
25.03.2024 В России создан новый способ получения нанотрубок для электроники 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
28.04.2014 Microsoft раздаст «облако» ученым 1
24.12.2002 "Гринпис": россияне питаются генетически модифицированными продуктами 1
24.12.2002 "Гринпис": россияне питаются генетически модифицированными продуктами 1

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Microsoft Corporation 25343 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1603 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
ТМПЗ - Тушинский мясоперерабатывающий завод 2 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Coca-Cola Company 260 2
Unilever Lipton 9 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13060 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 156 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Greenpeace - Гринпис 129 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5998 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1848 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1973 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 916 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1143 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 54 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9404 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18843 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 855 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1748 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6944 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2706 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7470 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3569 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23293 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 695 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4155 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 573 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26153 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1843 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10256 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
ИКС - Искусственные когнитивные системы 2 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 1
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 175 1
FreePik 1519 1
Microsoft Azure 1472 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
Кукушкин Сергей 1 1
Путин Владимир 3390 1
Мишустин Михаил 756 1
Голикова Татьяна 56 1
Вайно Антон 25 1
Сергеев Александр 32 1
Садовничий Виктор 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 158633 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 3
Европа 24689 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 3
Канада 4999 3
Польша - Республика 2005 2
Германия - Федеративная Республика 12969 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 1
Земля - планета Солнечной системы 10698 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Япония 13572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Израиль 2791 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Сербия - Республика 360 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 50 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 4
Ботаника - Растения - Plantae 1116 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9714 3
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 107 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32011 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1975 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 2
Пищевая промышленность - Чай 139 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 445 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1070 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4776 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 2
Физика - Physics - область естествознания 2837 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1044 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 39 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 137 1
Молекула - Molecula 1084 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Философия - Philosophy 501 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 468 1
Национальный проект 377 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Microsoft Research 141 1
CNews Мишень 173 1
РАН - Российская академия наук 2037 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 7 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 611 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 238 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 271 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 50 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
Microsoft Azure for Research 2 1
День молодёжи - 27 июня 1006 1
