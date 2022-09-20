Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона»

Новым президентом Российской академии наук стал гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники Геннадий Красников и председатель совета директоров ПАО «Микрон». Эту должность он будет занимать ближайшие пять лет. Экс-президент Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы академии, заявив о «давлении».



Новый президент

Российская академия наук официально объявила о победе Геннадия Красникова на выборах своего главы. Информация об этом опубликована на официальном сайте РАН, итоги выборов огласил председатель Счетной комиссии академик РАН Дмитрий Новиков.

Большинство голосов членов Академии в ходе тайного голосования получил гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники Геннадий Красников. В первом туре за него проголосовал 871 человек. За второго кандидата, директора ФГБУН Институт теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича, отдали голоса 397 членов академии.

Всего же было выдано 1396 бюллетеней, а в урнах оказалось 1390 листов. Недействительными признали 122 из них. В положении о порядке выборов президента РАН в 2022 г. говорится, что кандидат считается избранным президентом, если получает простое большинство голосов – 699.



«Я хотел бы стать президентом РАН для каждого из вас, – заявил Красников после своего избрания коллегам. – Так же я хотел бы выразить большую признательность Сергееву Александру Михайловичу, который в непростое время в течение пяти лет работал президентом и делал все, чтобы наша Академия процветала».

В сентябре 2017 г. Красников участвовал в выборах главы РАН и занял третье место после первого тура

Напомним, президент Российской академии наук избирается сроком на пять лет, один и тот же человек не может быть избран более двух раз подряд. Избранного президента РАН утверждает и освобождает от должности Президент России.

Встреча с Мишустиным

В конце августа 2022 г. Геннадий Красников участвовал во встрече с главой Правительства России Михаилом Мишустиным, на которой также присутствовали другие представители рынка микроэлектроники.

В ходе беседы он заявил, что у отечественных разработчиков микроэлектроники есть конкурентные для мирового рынка сферы. Среди них он назвал + новые виды памяти, которые сегодня востребованы для нейроморфных вычислений и новые материалы – в частности, нитрид галлия на кремнии. Также Красников упомянул 3D – интерпозеры, которые интегрируют различные материалы, и нитрид-галлиевые, и арсенид-галлиевые, кремниевые.

Михаил Мишустив в ответ на это отметил, что необходимо активнее вовлекать институты развития, фонды, компании, научные организации в новые процессы развития микроэлектроники.

Биография Геннадия Красникова

Геннадий Красников родился в 1958 г. в Тамбове, в 1981 году окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». На сайте РАН сообщается, что в сферу научной деятельности Красникова входит физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.

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С 1981 по 1991 г. он работал в НИИ молекулярной электроники и на созданном при институте заводе «Микрон». Там он занимал позицию инженера, затем – ведущего инженера, начальника модуля, главы цеха и замдиректора. С 1991 г. Красников – гендиректор ОАО «НИИМЭ и Микрон».



В 1999–2003 гг. он возглавлял ОАО «Концерн “Научный центр”», с 2005 по 2012 гг. – бизнес-направление «Микроэлектронные решения» в ОАО «Ситроникс». Сейчас Красников – генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники, который распоряжением Правительства России определен головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям.

Также Красников занимает посты председателя совета директоров ПАО «Микрон» и председателя совета директоров Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ). Кроме того, он входит в Консультативный научный Совет Инновационного центра «Сколково», научно-технический совет Военно-промышленной комиссии России и межведомственный Совет главных конструкторов по электронной компонентной базе России.

Ранее Красников участвовал в присуждению премий Правительства в области науки и техники, был членом Совета при Президенте России по науке и образованию и председателем научного Совета РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее создания». Сейчас Геннадий Красников, помимо всего прочего, возглавляет базовую кафедру «Микро- и наноэлектроники» в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».

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В сентябре 2017 г. Красников участвовал в выборах главы РАН и занял третье место после первого тура.