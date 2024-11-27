Досмотровая техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность российских метрополитенов

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Диагностика-М», поставляет досмотровую технику в российские метрополитены. Разработанные компанией интроскопы оснащены функцией искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Досмотровый интроскоп представляет собой рентгено-телевизионную установку, предназначенную для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов в местах массового скопления людей, таких как вокзалы, аэропорты, метрополитены, стадионы и концертные залы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность городского транспорта для горожан. В будний день Московским метрополитеном пользуется более 8 миллионов человек. Безопасность помогают поддерживать системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе технологии распознавания лиц, оборудование и сотрудники разных служб. Также безопасность пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», которых в столичном метро установлено свыше пятисот единиц. За время своей деятельности в ОЭЗ столицы компания произвела инновационной продукции на сумму 6,3 млрд руб.», – отметил Максим Ликсутов.

Помимо Москвы, досмотровое оборудование резидента ОЭЗ столицы используют метрополитены Казани, Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

«Высокотехнологичные изделия компании «Диагностика-М» пользуются высоким спросом на рынке. Так, в ноябре 2024 г. инновационные установки московского производителя начали функционировать в Екатеринбурге. Помимо объектов рельсового транспорта, инновационная продукция резидента широко применяется в российских аэропортах, например, в этом году высокотехнологичными детекторами пополнилась система безопасности «Пулково» Санкт-Петербурга. Общее количество таких приборов там достигло восьмидесяти единиц», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По словам генерального директора предприятия «Диагностика-М» Павла Лебедева, оборудование оснащено искусственным интеллектом, который способен распознавать более 5,5 млн разнообразных запрещенных объектов и их отдельных фрагментов в различных ракурсах, а также внутреннее содержимое подозрительного объекта. Это позволяет отличать его от макета или игрушки. Рентгено-телевизионные установки ТС-СКАН, обладающие данной опцией, не имеют аналогов на российском рынке.

«Предприятие входит в число ведущих российских производителей досмотрового оборудования. С начала 2024 г. резидент ОЭЗ Москвы произвел уже свыше 220 подобных инновационных комплексов», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис-Москва» Геннадий Дегтев.