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НГУЭУ ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления



31.01.2025 Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
22.05.2024 НГУЭУ реализовал академический подход к хранению и архивированию документов в Directum RX 3
26.01.2023 Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов 1
08.09.2022 Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 2
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 2
03.07.2018 Алена Бабушкина сменила Кшиштофа Флорчака на посту директора бизнес-группы по работе с потребительским сегментом Microsoft в России и СНГ 1
27.12.2013 В программе НГУЭУ появился новый учебный курс об ИТ в управлении финансами 2
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 2
28.11.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка» могут оплачивать обучение в вузах на устройствах самообслуживания 1
01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь» 1
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора 2
14.02.2008 DocsVision используют для обучения студентов НГУЭУ 2

Публикаций - 15, упоминаний - 23

НГУЭУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Microsoft Corporation 24640 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Vodafone Group 1370 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Инталев - Intalev 273 1
Промышленные Инжиниринговые Системы 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 1
Directum - Директум 1092 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 3
Momentus Space 29 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 2
Веста 51 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1950 1
UFG Private Equity 36 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Lockheed Martin 756 1
ЧудоДом 3 1
International Paper 27 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 18 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3732 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20650 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1443 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2802 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 622 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 182 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1257 1
Управление финансами - Financial management 608 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 379 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
АСОИУ - автоматизированные системы обработки информации и управления 3 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5272 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2196 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 780 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 2
Космодром Байконур 1066 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 2
Microsoft Windows 10 1762 1
Microsoft Office 3739 1
Microsoft Windows 15683 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Модульбанк - QR Pay 14 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 1
Linux OS 9968 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 485 1
Кокорич Михаил 8 3
Урнышев Роман 33 2
Буяджи Павел 20 2
Мельничук Дмитрий 3 2
Шуленков Петр 3 2
Кудрявцев Максим 41 2
Семенов Павел 29 2
Матвеева Татьяна 104 1
Бабушкина Алена 1 1
Яцеленко Николай 25 1
Конявский Валерий 10 1
Наумов Дмитрий 13 1
Матвеев Сергей 8 1
Москин Даниэль 1 1
Лавренюк Сергей 6 1
Гордейчик Сергей 25 1
Греф Герман 420 1
Хасис Лев 105 1
Рафаловский Давид 32 1
Годлина Светлана 8 1
Дадыкин Иван 31 1
Савельева Марина 1 1
Гуляева Марина 4 1
Лужанская Наталья 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 10
Россия - РФ - Российская федерация 144607 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1665 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1115 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 2
Франция - Французская Республика 7852 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7443 1
Европа Восточная 3077 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2671 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новичихинский район - Новичиха 8 1
Европа 21779 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Канада 4886 1
Израиль 2732 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Украина 7615 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
Испания - Королевство 3710 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Луна - спутник Земли 1476 1
Колумбия - Республика 529 1
США - Колумбия 65 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 295 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
Россия - СФО - Кемеровская область 902 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 1
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Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 933 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6981 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 201 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
ТГУ - Томский государственный университет 173 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 378 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 10 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 10 1
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
Positive Technologies - Positive Education 14 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
НГПУ им. К. Минина ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 10 1
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