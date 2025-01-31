НГУЭУ ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления
НГУЭУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Кокорич Михаил 8 3
|Урнышев Роман 33 2
|Буяджи Павел 20 2
|Мельничук Дмитрий 3 2
|Шуленков Петр 3 2
|Кудрявцев Максим 41 2
|Семенов Павел 29 2
|Матвеева Татьяна 104 1
|Бабушкина Алена 1 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Конявский Валерий 10 1
|Наумов Дмитрий 13 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Москин Даниэль 1 1
|Лавренюк Сергей 6 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Греф Герман 420 1
|Хасис Лев 105 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Годлина Светлана 8 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Савельева Марина 1 1
|Гуляева Марина 4 1
|Лужанская Наталья 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.