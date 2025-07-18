Студенты НГУЭУ будут разрабатывать EdTech-сервисы будущего в Wildberries & Russ

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила проект «Лабс» на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Новый образовательный проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров и сокращение разрыва между академическим образованием и реальными задачами в современной ИТ-индустрии. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Образовательный проект для ИТ-специалистов в сфере электронной торговли был инициирован по итогам встречи губернатора области Андрея Травникова и основателя Wildberries, главы РВБ Татьяны Ким, – отметил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь. – Участие в разработке инновационных проектов компании РВБ, работа с реальными задачами компании позволят студентам Новосибирского государственного университета экономики и управления не только приобрести востребованные практические навыки, повысить свои профессиональные компетенции, но и проявить себя в команде потенциального работодателя».

В рамках «Лабс» студенты НГУЭУ получат возможность пройти длительную практику в Wildberries & Russ продолжительностью до десяти месяцев. Они будут работать под руководством ИТ-специалистов компании и получат доступ к решению реальных бизнес-задач.

«Для НГУЭУ как практикоориентированного вуза всегда важно взаимодействие с работодателями. Мы благодарны РВБ и Минцифры Новосибирской области за возможность включиться в этот проект, — сказал ректор университета Павел Новгородов. — Также хочу отметить, что с РВБ мы договариваемся о расширении сотрудничества и по другим направлениям».

В проекте несколько этапов: до 30 сентября 2025 г. идет сбор заявок, затем начинаются обучение, отбор и выполнение прикладных задач бизнеса. Студенты будут решать задачи EdTech направления, повышая уровень сложности: от простого к сложному. По итогам обучения состоится финальное тестирование — лучшие смогут присоединиться к команде РВБ и работать над EdTech проектами компании. Они будут создавать и дорабатывать различные компоненты образовательных сервисов РВБ в зависимости от выбранной специализации — фронтенд, тестирование или бэкенд.

«Студентам необходимо учиться и реализовывать свои идеи сразу на практике, на реальных кейсах. Современное образование уже не может существовать в отрыве от опыта бизнеса. Поэтому мы инвестируем в развитие будущих кадров с самого начала их пути. Мы готовы предоставить вузам мощную прикладную базу – доступ к масштабным проектам и опыту команд РВБ. Создание практико-ориентированных проектов при вузах и школах помогает сократить процесс адаптации ИТ-специалистов в компании, усвоить на практике теоретические знания, полученные в вузе, и получить возможность выйти на рынок с реальными кейсами в портфолио и с опытом работы над успешным продуктом», — сказал Игорь Коваль, директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ.

По результатам пилотного сезона «Лабс» в 2026 г. программу, возможно, внедрят и в другие российские вузы-партнеры РВБ.

В ноябре 2024 г. Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления. Пилотным проектом стал Клуб Инициативной Молодежи (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов. Сегодня компания Wildberries & Russ сотрудничает уже с более чем 60 вузами, колледжами и школами. Это совместные обучающие программы, карьерные мероприятия, регулярные лекции, хакатоны, поддержка школьных олимпиад, стажировки для студентов и пр. Кроме того, департамент обучения развивает образовательное направление для предпринимателей и сотрудников компании. В 2025 г. компания РВБ получила образовательную лицензию.