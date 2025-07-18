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Новгородов Павел
УПОМИНАНИЯ
|18.07.2025
|Студенты НГУЭУ будут разрабатывать EdTech-сервисы будущего в Wildberries & Russ 1
Новгородов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Коваль Игорь 23 1
|Цукарь Сергей 31 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 35 1
|Травников Андрей 17 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 237 1
|НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 16 1
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