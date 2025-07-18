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Новгородов Павел


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Студенты НГУЭУ будут разрабатывать EdTech-сервисы будущего в Wildberries & Russ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Новгородов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 847 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12509 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 139 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1917 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12539 1
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Коваль Игорь 23 1
Цукарь Сергей 31 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 35 1
Травников Андрей 17 1
Россия - СФО - Новосибирск 4493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 344 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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