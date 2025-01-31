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Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс»

Бывший председатель правления Модульбанка Павел Семенов возглавил российский необанк «Хайс». Для этого он перешел с позиции предправления Модульбанка на должность советника, в рамках которой продолжит полноценно участвовать в стратегии и развитии бизнеса. Новым председателем правления Модульбанка стал Ренат Бадахов, который работает в банковской сфере больше 20 лет. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Банк «Хайс» начал работу в 2021 г. как филиал Модульбанка и действует на его банковской лицензии. Это первый в России необанк, где счет ИП и карта физлица объединены в одном тарифе и интерфейсе.

«За четыре года «Хайс» стал действительно успешным проектом. Сейчас мы усилили команду и скоро анонсируем несколько продуктов, которые никто еще не делал на российском рынке», — сказал Павел Семенов, СЕО банка «Хайс», советник председателя правления Модульбанка.

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Павел Семенов окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. В студенческие годы занимался малым бизнесом. В 2015 г. пришел в Модульбанк как специалист поддержки клиентов и в 2023 г. в возрасте 32 лет возглавил Модульбанк, став самым молодым председателем правления в российской банковской индустрии. В 2019 г. основал компанию «Черная бухгалтерия» – бухгалтерский онлайн-сервис для малого бизнеса.

Ренат Бадахов окончил Карачаево-Черкесский государственный технологический институт. С 2005 г. занимал должности в банках «Авангард», «Юниаструм Банк». В 2014 г. стал вице-президентом «Юниаструм Банка», в 2017 г. – вице-президентом, а затем заместителем предправления банка Восточный.

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