Банк “Хайс” – цифровой банк для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Банк “Хайс” впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. Официально “Хайс” запустился в феврале 2021 года.