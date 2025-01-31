Хайс АБ
Банк “Хайс” – цифровой банк для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Банк “Хайс” впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. Официально “Хайс” запустился в феврале 2021 года.
|31.01.2025
|Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
|Провайдеры DBaaS 2023 1
Хайс АБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 387 1
|Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
|Левашов Никита 1 1
|Гришин Александр 24 1
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