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Хайс АБ


Банк “Хайс” – цифровой банк для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Банк “Хайс” впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. Официально “Хайс” запустился в феврале 2021 года.


31.01.2025 Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
Провайдеры DBaaS 2023 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хайс АБ и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 387 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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