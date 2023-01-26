Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов

Павел Семенов стал председателем правления Модульбанка, который специализируется на работе с предпринимателями и обслуживает больше 350 тыс. компаний. Это плановая ротация: Светлана Годлина, которая занимала эту должность с 2020 г., осталась в составе правления банка и сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

В 2014 г. Павел Семенов окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления, квалификация – экономист. В студенческие годы занимался малым бизнесом в Новосибирске. В 2015-2016 гг. стал одним из первых сотрудников отделения Модульбанка в Новосибирске, где занимал должности специалиста поддержки клиентов, контакт-менеджера, руководителя группы телемаркетинга. В 2016 г. возглавил в банке направление продаж.

В конце 2018 г. Павел Семенов покинул Модульбанк и работал на разных позициях в финансовых компаниях. В 2019 г. основал компанию «Черная бухгалтерия» – бухгалтерский онлайн-сервис для малого бизнеса, сейчас это один из ключевых игроков на рынке аутсорсинговых бухгалтерских услуг. В марте 2020 г. Семенов вернулся в банк на роль советника председателя правления. С сентября 2020 г. он занимался развитием Модульбанка как член правления, член совета директоров и руководитель комитета по стратегическому планированию.

«Это назначение ничего не изменит в стратегии и операционной жизни банка. Мы продолжаем работать в рамках разработанной стратегии», – отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay и др.