Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181095
ИКТ 14081
Организации 10940
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3492
Системы 26035
Персоны 77937
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 866

Дьячков Виктор


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 1
06.02.2023 Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов 1
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 2
04.10.2022 Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
11.02.2016 В Казани пройдет 16-й международный турнир ICL по программированию 1
04.09.2015 ICL займется разработкой решений для работы с человеческим капиталом в Иннополисе 1
27.10.2014 ICL Services выходит на российский рынок ИТ-аутсорсинга 1
02.07.2014 В Казани завершил свою работу VIII Всероссийский IT&Security Forum 1
06.06.2014 ICL и КГЭУ будут совместно готовить специалистов в области ИТ и энергетики 1
18.04.2014 Выручка ICL по итогам 2013 г. выросла на 11,4% 1
15.11.2013 Объем реализации ICL за 9 месяцев 2013 г. вырос на 15% 1
04.07.2013 Объем реализации группы компаний ICL за первое полугодие 2013 г. вырос на 12% 1
23.05.2013 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13% 1
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1
09.04.2013 Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники 1
24.05.2012 «ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники 1
17.05.2012 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2011 г. на 22% 1
02.04.2012 В Казани завершился XII открытый командный турнир по программированию среди студентов и школьников 1
30.03.2012 Турнир по программированию среди студентов и школьников стартует в Казани 31 марта 1
01.07.2011 Президент Татарстана встретился с членами совета директоров ICL-КПО ВС 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
05.03.2011 Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62% 1
09.11.2010 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г. 1
01.09.2010 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос на 55% в первом полугодии 2010 г. 1
15.04.2010 250 программистов ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк 1
15.02.2010 Выручка «ICL-КПО ВС» выросла в 2009 г. на 9% 1
26.10.2009 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» за 9 месяцев 2009 г. вырос на 2% 1
09.10.2009 В Татарстане создают национального ИТ-чемпиона 1
11.06.2009 Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни 1
11.02.2008 Выручка ICL-КПО ВС в 2007 г. выросла на 40% 1
09.02.2007 Жители Татарстана смогут получить компьютер по почте 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Дьячков Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 426 36
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 26
Fujitsu 2054 7
Microsoft Corporation 25009 5
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 136 4
Dell EMC 5059 3
Check Point Software Technologies 775 3
Oracle Corporation 6792 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1372 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 111 3
Fujitsu Professional Services 26 3
NetApp - Network Appliance 644 2
Cisco Systems 5177 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Intel Corporation 12398 2
HP Inc. 5728 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 30 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 16 2
Broadcom - VMware 2430 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5110 1
Yandex - Яндекс 8003 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Citrix Systems 828 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Poly - Plantronics 139 1
Panduit 43 1
Arbor Networks 59 1
Imperva 34 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Radware 59 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 1
Татнефть 231 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
BP - British Petroleum 182 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Газпром ПАО 1380 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Газпромнефть Нефтесервис 2 1
Спурт АКБ 3 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 8
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4603 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3223 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5137 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1434 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 21 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 715 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70053 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31130 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21675 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12064 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4363 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9847 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54617 4
Моноблок - Monoblock PC 1013 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 993 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1317 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14198 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14199 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1542 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30062 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7035 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13126 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2545 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8322 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12502 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1190 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7082 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1360 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13269 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3914 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21428 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 932 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2327 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 879 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4518 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17549 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6004 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 2
ICL Partner Connect 3 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 109 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
ICL Планирование 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Новые облачные технологии - МойОфис 836 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
Intel x86 - архитектура процессора 1940 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 1
Microsoft Windows 16077 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1159 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 841 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 486 1
Минниханов Рустам 118 7
Шайхутдинов Роман 113 5
Гузаиров Айдар 61 4
Хайруллин Айрат 107 4
Соловьев Сергей 73 2
Фазылзянов Фарит 30 2
Шпак Василий 249 2
Заренин Андрей 47 2
Багров Юрий 4 2
Путин Владимир 3284 1
Семенихин Кирилл 20 1
Соколов Алексей 134 1
Починок Николай 12 1
Дягилев Василий 84 1
Лукацкий Алексей 126 1
Белов Александр 74 1
Сабанов Алексей 21 1
Новиков Владимир 35 1
Хохлов Дмитрий 9 1
Пахомов Александр 88 1
Щербаков Борис 47 1
Симис Борис 17 1
Мамыкин Владимир 44 1
Гордейчик Сергей 25 1
Кузнецова Ольга 14 1
Шаймиев Минтимер 10 1
Даутова Евгения 1 1
Абдуллазянов Эдвард 2 1
Васильев Валерий 5 1
Алеева Лилия 1 1
Гарипов Тимур 1 1
Легостаева Светлана 96 1
Чеглаков Андрей 57 1
Сивцев Илья 162 1
Spelman Niamh - Спелман Нив 2 1
Хачинян Владимир 1 1
Ольшевский Марцин 1 1
Степанов Евгений 32 1
Жечков Михаил 2 1
Катыков Игорь 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3085 26
Россия - РФ - Российская федерация 152065 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3163 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 8
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 50 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 593 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2363 3
Япония 13414 3
Германия - Федеративная Республика 12839 3
Франция - Французская Республика 7935 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 422 3
Сербия - Республика 351 3
Сербия - Белград 60 3
Европа 24478 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52891 2
Казахстан - Республика 5709 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 2
Швеция - Королевство 3654 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4163 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 2
Бельгия - Королевство 1159 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3274 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1075 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 725 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 2
Азия - Азиатский регион 5663 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3002 1
Дания - Королевство 1312 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Финляндия - Финляндская Республика 3636 1
Америка Южная 862 1
Израиль 2770 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Венгрия 844 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2856 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1178 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2791 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53579 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30863 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14509 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3589 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4821 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2537 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6049 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19699 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2392 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25224 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7686 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2120 2
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5340 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10322 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 1
Импортозамещение - параллельный импорт 538 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5135 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5110 1
Английский язык 6807 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11246 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5680 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 1
Аренда 2530 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9308 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6229 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1624 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 312 1
Мобильные системы 117 2
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
CRN 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3395 5
IDC - International Data Corporation 4928 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8282 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 145 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1595 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 156 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 3
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 21 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 489 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 581 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 205 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КНИТУ - Нижнекамский химико-технологический институт 1 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1043 1
IT&Security Forum 10 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
День молодёжи - 27 июня 961 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378453, в очереди разбора - 741277.
Создано именных указателей - 181095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: