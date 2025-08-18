Дьячков Виктор

Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год 1

ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1

142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1

ICL займется разработкой решений для работы с человеческим капиталом в Иннополисе 1

ICL и КГЭУ будут совместно готовить специалистов в области ИТ и энергетики 1

В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1

В Казани завершился XII открытый командный турнир по программированию среди студентов и школьников 1

Турнир по программированию среди студентов и школьников стартует в Казани 31 марта 1