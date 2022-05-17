ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год

В Татарстане появится завод по производству материнских плат. Строительство совместного предприятия «Иннополиса» и группы компаний ICL планируется начать в следующем году. Завод будет выпускать до 1 млн изделий в год.



Совместный проект ICL и «Иннополиса»

Производство материнских плат планируется возвести на территории особой экономической зоны «Иннополис». Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Общий объем инвестиций в совместный проект «Иннополиса» и группы компаний ICL составит 2 млрд рублей. Под будущий завод уже зарезервировано 200 тыс. кв.м площадей. В настоящее время решаются организационные вопросы, уточняются конкретные сроки строительства, начало которого запланировано на 2023 г.

На новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, а также автоматические линии монтажа печатных плат. Ожидается, что на первом этапе завод сможет выпускать 300 000 материнских плат в год с последующим наращиванием объемов до 1 миллиона изделий.

«Сейчас мы совместно с Иннополисом приступаем к реализации первого этапа, – выбора земельного участка и детализации проекта. Мы готовы сделать первую очередь по монтажу печатных плат на 300 тыс. изделий. А в целом существует задача выходить на 1 млн изделий в год, потому что емкость рынка РФ по рабочим местам, то есть ноутбукам и моноблокам, примерно 10 млн в год. То есть 10 млн — это идет только обновление того парка, который уже есть», — поделился председатель совета директоров ICL Виктор Дьячков.

Не только платы

Технологические возможности завода также позволят выпускать оборудование из существующего продуктового портфеля ICL: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, серверы, системы хранения данных. Благодаря новому предприятию группа компаний рассчитывает увеличить производственные мощности в 3 раза и выпускать до 1 млн готовых устройств в год.

«Это серьезное событие для сферы микроэлектроники всей страны. Производство будет востребовано благодаря импортозамещению и вопреки геополитическим сложностям, потенциально способным замедлить текущие темпы развития отрасли. Для нас наступило время возможностей» — сообщил Дьячков.

Проект будущего завода

Запуск нового, масштабного производственного комплекса полного цикла на базе существующей площадки даст группе компаний возможность нарастить производственные мощности в максимально короткие сроки. Это позволит выполнять больший объем заказов и сократить срок производства оборудования, что является немаловажным фактором в реалиях импортозамещения.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов уже дал принципиальное одобрение инвестпроекту ICL по строительству на территории ОЭЗ в Лаишевском районе.